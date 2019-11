25 au 27 mai 2009

Plus de 300 médecins et paramédicaux, spécialistes des maladies neuromusculaires, seront rassemblés pour échanger sur leurs pratiques médicales au cours d’ateliers thématiques (diagnostic, nutrition, prise en charge respiratoire, psychologique, cardiaque, orthopédique). Les 19es Journées neuromusculaires seront plus particulièrement consacrées aux neuropathies sensitives.

Dans l’objectif d’harmoniser et d’améliorer la prise en charge des malades, des recommandations seront établies, à l’issue de ces journées, pour être diffusées à l’ensemble des professionnels des consultations neuromusculaires en France. Ces rencontres doivent également permettre de faire émerger des projets de recherche clinique visant à valider des pratiques déjà acquises ou des pratiques innovantes.