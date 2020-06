25, 26 & 27 novembre 2010

La 4e édition du Salon des services à la personne ouvrira donc ses portes les 25, 26 & 27 novembre à Paris. Ce rendez-vous annuel permettra pendant 3 jours aux particuliers de s’informer sur leurs droits et devoirs, de bénéficier d’offres promotionnelles, de rencontrer des prestataires de services, de comparer leurs offres et de trouver la perle rare ! Soutenu par des tendances démographiques et sociologiques fortes (vieillissement de la population, taux de natalité en France élevé comparé à nos voisins européens, aspiration des actifs à mieux concilier vies professionnelle et personnelle, évolution des modes de vie, informatisation des foyers…), le secteur des services à la personne continue à démontrer son rôle clé dans l’économie française. Le gouvernement a d’ailleurs cet été renouvelé son soutien financier au secteur en maintenant les déductions fiscales dont il bénéficie.

Cette année, les visiteurs auront également l’occasion de découvrir les dernières innovations domotiques dont la vocation est d’améliorer les conditions de vie des familles et de permettre le maintien à domicile de personnes dépendantes (robots de compagnie dernière génération, détecteurs de chute…).

Nouveautés 2010

« La Maison du Futur »

Cet espace dédié aux innovations domotiques permettra aux visiteurs de découvrir l’étendue des possibilités en termes d’aménagement et d’optimisation de leur lieu d’habitation pour favoriser et faciliter l’autonomie à domicile.

Elle sera organisée en 3 pôles :

– La maison numérique : télé-assistance, visio-assistance, robots de compagnie

– La maison verte : économiseur d’eau, ampoules basse tension, tri sélectif et recyclage déchets, isolation…

– La maison sécurisée : prévention des accidents, détecteurs de fumée, parquets anti-chute….

« Le Parcours Métiers et Carrières »

Cet espace propose aux demandeurs d’emploi et aux intervenants à domicile de découvrir comment transformer un métier dans les services à la personne en véritable carrière, continuer à progresser, se former, et ainsi augmenter leurs revenus.

Un village « Découverte et bien-être » permettra quant à lui de découvrir le panel des services à la personne. Dans cet espace de détente, les services y seront proposés de manière interactive et ludique (bricolage, cours de cuisine, cours de sport et de relaxation).

Informations pratiques sur le Salon des services à la personne

• Du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre 2010 de 10 h à 18 h

• Porte de Versailles, Paris (Pavillon 6)

• Entrée payante : 8 euros

• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les RMIstes

• Entrées gratuites pour deux personnes disponibles sur le site du salon.

http://www.salon-services-personne.com