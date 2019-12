25 000 kilomètres. 9 pays. 2 amis. 1 cause. 4 continents à moto de Sydney à Paris.

Le 24 Juillet 2010, Stéphane Etienne, Franco-Australien et Paul Torriero, Canadien-Australien, ont quitté Sydney, en Australie, pour un voyage de 25.000 km à moto qui les conduira le 1er Novembre 2010 jusqu’à Paris, afin de collecter des fonds pour la recherche contre l’insuffisance rénale chronique (IRC), dans le cadre de la première étape transcontinentale de WorldRiderZ. Leur but : collecter des fonds pour soutenir la recherche contre l’insuffisance rénale. Parmi leurs objectifs, citons la création d’une base de données et d’un réseau d’informations en ligne à l’attention du personnel médical dans le monde entier (le GRN : Global Renal Network), et la sensibilisation aux besoins de la recherche contre l’IRC ainsi qu’ à l’importance du don d’organe. Suivis par une équipe de réalisation filmant en HD, Stéphane et Paul mettront 3 mois à traverser les paysages grandioses et à découvrir les différentes cultures d’Australie, d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe.

Ils visiteront les hôpitaux dans le but de déterminer les besoins des services de néphrologie et d’urologie pédiatriques en termes d’équipement, de matériel, d’accès à la recherche et d’aides financières. Ilhan, le fils de Stéphane et Capucine Etienne, né le 4 avril 2009 au Sydney Children’s Hospital, souffre d’hypoplasie rénale et devra subir une greffe de rein lorsque les siens finiront inévitablement par lâcher. Poussé par le besoin d’obtenir soutien et informations, Stéphane a développé le concept de WorldRiderZ, qui entend aider les familles dans le monde entier à faire face au diagnostic et au pronostic de l’IRC.

« Il fallait que je fasse quelque chose, que j’apporte une contribution », explique Stéphane Etienne. « Mon fils est mon inspiration et j’espère que WorldRiderZ réussira à collecter quelques millions pour la recherche contre l’IRC ». Les WorldRiderZ mettront à profit leur traversée de quatre continents pour visiter les services pédiatriques des hôpitaux et collecter des informations sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le nombre de patients atteints d’insuffisance rénale chronique dans le monde a doublé au cours des 15 dernières années. Cette maladie touche aujourd’hui une personne sur sept de tous âges, dont des nourrissons. La série télévisée médicale / aventure / réalité, WorldRiderZ – Sydney to Paris, composée de 6 épisodes de 60 minutes, sera diffusée en Février 2011 sur Discovery Networks qui a acquis l’exclusivité pour l’Asie et l’Océanie. Plus de détails sur cette série et sur les hôpitaux visités seront annoncés prochainement.

Les WorldRiderZ traverseront l’Australie, la Malaysie, l’Inde, l’Arabie Saoudite, l’Egypte, la Libye, la Tunisie, l’Italie et la France au guidon de leurs KTM 990 Adventure, les trails sportifs de renommée mondiale capables d’affronter les terrains les plus difficiles, comme ceux du Rallye Dakar. TechHead Interactive, entreprise basée à Sydney, fournit l’équipement de communication, dont les systèmes de navigation GPS, les téléphones satellites et les ordinateurs. Parmi les autres partenaires des WorldRiderZ, citons Malaysia Airlines, Panasonic, Woolworths ou encore Genzyme.