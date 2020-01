24e édition des Montgolfiades de Chalons

Pour sa 24e édition, les Montgolfiades sont fidèles aux principes qui ont fait leur succès. Au total, ce sont une cinquantaine de ballons qui assureront cette année encore le spectacle durant trois jours de festivités sous les yeux de milliers de visiteurs. Plus qu’une découverte du panorama de la Côte Chalonnaise, les Montgolfiades restent avant tout un évènement associant compétitions sportives et solidarité. Parmi les montgolfières présentes, des ballons de formes surprenantes attendent les visiteurs comme un coq, une maison ou une tête de lion. Certains vols seront ouverts aux personnes en situation de handicap.

Depuis 24 ans, ce rassemblement d’envergure regroupe des ballons nationaux et internationaux lors d’une grande fête qui se déroule tous les week-ends de Pentecôte. A l’origine de cette manifestation, l’association présidée par Armand Lacroix voit le jour en 1989. A chaque nouvelle édition, cette association mobilise une quarantaine de bénévoles et presque autant de viticulteurs.

Une contribution à l’attractivité touristique de la Ville et de l’Agglomération



Les Montgolfiades contribuent au rayonnement national et international de Chalon en matière de tourisme. Cette manifestation rassemble Français et étrangers venus participer à la compétition sportive ou tout simplement pour le plaisir du spectacle. Cette année encore, les visiteurs pourront assister aux temps forts de cet évènement, avec les envols de ballons mais aussi les différentes animations proposées gratuitement à tous le dimanche après-midi.

La Ville de Chalon : premier partenaire de la manifestation



Depuis la création de cet évènement, la Ville de Chalon-sur-Saône soutient les Montgolfiades. Cette implication dans l’organisation de la manifestation passe par l’apport logistique des services municipaux dont le Service des Sports, les Ateliers Municipaux, les Espaces Verts ou le Direction de la Communication. Le travail mené en amont et conjointement par les agents de la Ville et les bénévoles a pour ambition d’offrir à tous les visiteurs un spectacle étonnant.

Quand le sport rencontre la solidarité…

Plus qu’un évènement sportif et convivial, les Montgolfiades donnent traditionnellement lieu à un partenariat avec des associations caritatives. Cette année, quatre ballons pourront accueillir des personnes à mobilité réduite dont l’un aux couleur de l’association « l’Envol », à destination des enfants hospitalisés au sein du service pédiatrique de l’hôpital de Chalon-sur-Saône. Les trois autres montgolfières de l’aéroport de Lyon, du Grand Dole et Bulles de Rêves sont également équipés d’une nacelle permettant aux personnes handicapées d’embarquer à bord.

L’appellation Bourgogne Côte Chalonnaise fête ses 20 ans

Comme le veut la tradition, une quarantaine de viticulteurs accueilleront et hébergeront les aérostiers français et étrangers afin de fêter ensemble cette manifestation à la fois sportive et gastronomique. Tous feront équipe pendant la manifestation et partageront le même objectif, celui de promouvoir les atouts de Chalon et de la Côte Chalonnaise. Afin de perpétuer les liens d’amitié entre les aérostiers et les viticulteurs de la Côte Chalonnaise, les Montgolfiades 2010 seront l’occasion de fêter également le 20e anniversaire de l’appellation Bourgogne Côte Chalonnaise. Dimanche 23 mai, l’union des Bourgogne Côte Chalonnaise propose à chaque visiteur de partir à l’éveil de leurs cinq sens à travers des jeux ludiques.

Au programme :

exposition photo sur les vignes de la Côte Chalonnaise, leçons de façonnage d’un fût par un tonnelier, une « cave aux arômes » permettant d’exercer son odorat et de découvrir les

principales familles aromatiques des vins de Bourgogne, dégustation de vins… Autant d’animations permettant à chaque visiteur de composer son programme selon ses envies.

Un dimanche après-midi placé sous le signe des animations

Parallèlement aux défis sportifs, de nombreuses animations attendent chaque visiteur à la Prairie Saint-Nicolas dimanche 23 mai de 14 heures à 20 heures. Les plus jeunes pourront s’amuser autour d’une quarantaine de jeux en bois, d’un atelier de maquillage organisé par l’Ecole Média Art de Chalon ou avec des modèles réduits de montgolfières télécommandées et participer à un lâcher de ballons baudruches.

Outre les animations liées aux 20 ans de l’appellation de la Côte Chalonnaise, chacun pourra profiter du spectacle de jonglage de la « Compagnie du Clair obscur », des chorégraphies du groupe « Country in Gergy » ou d’un mur d’escalade mobile.

A noter également l’exposition de la voiture SHELL ECO MARATON réalisée par les élèves du lycée Niépce dans le cadre du défi Shell

Le nouvel envol de la mini-montgolfière radiocommandée de l’IUT

Pour la deuxième année consécutive, la mini-montgolfière de l’IUT de Chalon participe au défi sportif. Cinq étudiants de l’IUT ont eu un projet un peu fou : celui de réaliser en 200 heures une minimontgolfière

radiocommandée. Equipée d’une sonde atmosphérique, elle prendra son envol lors de ces 24e Montgolfiades.