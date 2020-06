24e BNP PARIBAS Open de France

PROGRAMME DES ½ FINALES ET FINALES:

Samedi 27 Juin: 1/2 finales simples messieurs & dames – Finales doubles – 17h30 : Cérémonie de remise des prix des doubles et Consolations

Dimanche 28 Juin: A partir de 9h : Finales 2° tableau messieurs et division Quad- Finales Division B & C – A partir de 13h : Finales simples dames suivie de la remise des prix du simple dame et des simples messieurs 2° tableau, Divisions B, C et Quad suivie de la finale du simple

messieurs du Tableau principal. A partir de 16h30 : Remise des prix du simple messieurs,