Course de la Diversité 2ème édition lyonnaise le 12 octobre

Course de la Diversité 2ème édition le 12 octobre 2018, au départ du Groupama Stadium de Lyon cette édition lyonnaise est organisée par le club d’entreprises FACE Grand Lyon et le Comité Départemental du Rhône de la FF Sport en Entreprise (FFSE).

La Course de la Solidarité est un événement fédérateur qui a pour but de réunir entreprises, organisations et particuliers autour de la thématique de la Diversité. En effet, les bénéfices permettront le financement de CV vidéo à destination des personnes sujettes à la discrimination dans leur démarche de recherche d’emploi.

L’égalité des chances, le maître mot de la course.

Deux parcours au choix sont proposés : 3km ou 6km avec la possibilité de marcher ou de courir en solo ou en duo. Une configuration permettant une accessibilité pour tous, d’autant plus qu’aucun niveau n’est requis pour participer.

La participation en duo consiste à former un binôme avec un.e collaborateur.rice de son choix en s’appuyant sur 4 thèmes phares :

– Mixité

– Handicap

– Intergénérationnel

– Libre (étonner les organisateurs avec un duo qui reflète leur propre perception de la diversité)

– Valoriser le partage d’une politique RSE en mobilisant les salariés pour développer et/ou entretenir le sentiment d’appartenance

– Promouvoir l’implication et l’engagement de l’entreprise vis-à-vis des collaborateurs, à travers des inscriptions en Duo

– Communiquer en interne

– La cohésion sociale

– La solidarité

– Le respect

– La fierté d’appartenance

– Et toute autre forme de diversité !

Le sport est un réel levier pour la diversité et tout ce qu’elle englobe !

Inscription ICI

Contact :

Victoria Minicillo Conseillère Technique Fédéral

Ligue AuRa du Sport d’Entreprise (FFSE)

07 89 77 65 94 – 04 72 15 30 52

ligue-aura@ffse.fr