24 septembre 2010

Le réseau Lucioles a été créé par des parents concernés tous ” convaincus que la mutualisation des “bonnes pratiques” permettrait de faire avancer les familles, les professionnels, les associations, les établissements, le milieu médical, la recherche… On ne le sait peut-être pas mais 45 000 personnes, indique le Réseau Lucioles, “ont un handicap complexe, intellectuel et souvent moteur. Elles ont besoin d’être aidées dans la plupart des actes quotidiens : manger, s’habiller, communiquer, acquérir un peu d’autonomie, jouer… parfois marcher”. Le problème pour leurs entourages, parents, frères et sœurs, amis et professionnels est de se retrouver souvent démunis face à des comportements extrêmement divers et changeant. La mise en service d’un site internet a favorisé la collecte et la diffusion des expériences parentales et professionnelles acquise aux cotés de ces personnes. Apprentissage, soins et santé, éducation, loisirs, jeux et musiques, etc., les échanges et témoignages se multiplient comme autant de ressources pouvant permettre à d’autres de mieux intervenir auprès des handicapés.

Des propositions à concrétiser

La réunion-débat du 24 septembre s’inscrit dans cette démarche de générer des actions concrètes afin que ces enfants, jeunes et adultes dont personne ne parle obtiennent davantage l’assurance et les moyens d’être bien accompagnés tout au long de leur vie. Deux thèmes choisis au préalable, sur huit proposés, par le public (lors de l’inscription) seront débattus avec trois intervenants, le Dr Monique Martinet, neuropsychiatre et pédiatre à Besançon, le Dr Carole Bérard, vice présidente du Réseau régional de rééducation et de réadaptation pédiatrique en Rhône-Alpes et Jean-François Chossy, député de la Loire, président à l’assemblée nationale du groupe d’études sur l’accompagnement des personnes fragilisées et handicapées. L’association synthétisera ensuite les idées et les projets pour dégager 2 ou 3 propositions et en proposer la concrétisation au niveau Régional et National.