24 heures pour trouver un métier

L’AFPA organise le 2 décembre une journée nationale de mobilisation pour l’emploi des jeunes ¼ des demandeurs d’emploi ont moins de 25 ans. Face à ce constat alarmant place aux solutions. Alors que 84% des recruteurs estiment qu’un jeune qui a effectué une formation professionnelle a plus de chance de trouver un emploi qu’un jeune qui n’en a pas suivi*, l’AFPA organise une journée nationale de mobilisation : « 24 heures pour trouver ton métier », constituée de Journées Portes Ouvertes dans ses campus de formation mais également d’un chat vidéo sur www.mon-metier.fr. Cette journée nationale s’inscrit dans le cadre la 2e campagne de sensibilisation des jeunes à la formation professionnelle menée par l’AFPA. Une centaine de campus de formation AFPA dans toute la France se font l’écho de cette campagne en ouvrant leurs portes le temps d’une journée dédiée aux jeunes. Cette Journée Portes Ouvertes se tiendra le 02 décembre prochain. Son objectif : informer les jeunes du large éventail d’opportunités qu’offrent les formations professionnelles et les rendre acteurs de leur réussite.

Cette Journée nationale de mobilisation offre une occasion unique aux jeunes en quête de stabilité professionnelle et d’intégration dans le monde du travail de partir à la rencontre de l’équipe pédagogique des campus AFPA mais aussi de découvrir des métiers avec des débouchés.

C’est aussi un moyen pour l’AFPA de faire découvrir les formations et les métiers auxquels elle prépare.

· Dans quelle branche trouver des métiers avec des débouchés ?

· Formation initiale ou formation professionnelle : que choisir ?

· Peut-on réussir sans diplôme mais avec un métier ?

· Comment rebondir après un échec scolaire ?

Autant de questions auxquelles les intervenants des campus apporteront des réponses claires en vue d’accompagner les jeunes dans leurs choix pour envisager l’avenir avec plus de sérénité.

*L’enquête BVA / AFPA a été réalisée du 7 au 21 septembre, auprès de 1 018 DRH ou chefs d’entreprise de 1 salarié ou plus par téléphone, et de 2 0003 jeunes de 18 à 30 ans par Internet. Les échantillons ont été raisonnés par tranche d’effectif salarial et par secteur d’activité pour les DRH/chefs d’entreprise, et par région d’habitation (UDA 9) pour les jeunes de 18 à 30 ans. Résultats détaillés en annexe.

Une journée de chat pour l’emploi sur www.mon-metier.fr

Pour compléter cette rencontre et échanger avec des experts de l’AFPA mais également les acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle, l’AFPA organise un chat dédié à l’emploi des jeunes toute la journée du 2 décembre sur www.mon-metier.fr

Au programme, plusieurs chats thématiques permettront d’aborder des sujets variés et fondamentaux en lien avec l’emploi des jeunes :

– Insertion des jeunes : mode d’emploi

– Les raisons de choisir l’alternance

– Croissance verte, métiers d’avenir

– Sites web et réseaux sociaux : le nouvel eldorado pour trouver un emploi ?

– Les services à la personne, un secteur qui recrute