24 et 25 septembre 2009

La 12e édition du salon Autonomic Mieux Vivre Grand Ouest, les 24 et 25 septembre prochains à Rennes – Parc Expo Rennes Aéroport – Hall 5 – met deux nouveaux espaces à l’honneur : l’Emploi-Formation et la Maison de l’Autonomie. Ouvert au grand public et aux professionnels, le salon présentera les dernières innovations produits et services, destinées à préserver et améliorer la vie des personnes handicapées ou dépendantes. Autonomic Mieux Vivre Grand Ouest est également devenu le lieu incontournable de réflexions et d’échanges, notamment autour de nombreux conférences et tables rondes qui rythment le salon.