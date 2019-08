24 avril 2010

Une journée pas comme les autres, samedi 24 avril à partir de 10 heures, salle Maryse Bastié à Saint Germain au Mont d’Or, pour une rencontre avec le handicap…Un programme festif et interactif attend petits et grands, qui s’initieront au côté des personnes en situation de handicap, au théâtre à l’écriture de poésie, à la poterie, aux dessins et à la peinture. Chacun aura aussi la possibilité de créer des cartes d’évènements (naissance, mariage…), de se faire maquiller…Des tournois de football, de tir à l’arc, de pétanques… réalisés en fauteuil roulant permettront d’appréhender le maniement de ces assises particulières et prendre conscience des difficultés rencontrées.