23 et 24 septembre :

Ces Ateliers offriront un cadre d’échanges collaboratifs de référence pour aborder les thématiques de la solidarité et de l’action sociale des territoires de façon décloisonnée et considérer les logiques de coordination et de transversalité entre services et entre structures.

La coordination et la transversalité seront donc les maîtres mots de cet événement qui réunira les professionnels des divers champs de la solidarité.

Principalement créés pour et avec les collectivités territoriales, ces ateliers aborderont de manière concrète la solidarité à travers 8 clés d’entrée : Personnes Âgées, Protection de l’Enfance, Petite enfance, Insertion, Logement, Handicap, Exclusion, Égalité de traitement.

Les thèmes des sessions d’ateliers choisis avec les représentants des communautés professionnelles d’IDEAL reflètent les préoccupations majeures des agents territoriaux des collectivités : mise en application du projet de loi sur l’enfance (loi du 5 mars 2007), du revenu de solidarité active, de la convergence entre les personnes âgées et le handicap avec le 5è risque, des déclinaisons et du suivi départemental des services à la personne …

Les ateliers ont l’ambition que les services concernés croisent leurs opinions et découvrent des projets dans lesquels les partenariats entre services et entre organisations sont à l’œuvre.

Ces deux journées seront riches en débats, grâce à ses nombreuses sessions d’ateliers en parallèles et ses 130 intervenants.

Se croiseront l’expérience du Département du Rhône qui a mis en œuvre cette transversalité et les expertises des 10 communautés professionnelles en lien avec le social d’IDEAL Connaissances.

Parmi les personnalités, nous pourrons compter sur la présence de :

Serge PAUGAM, Directeur d’Études à l’EHESS et Directeur de recherche au CNRS, et auteur de plusieurs ouvrages désormais classiques sur le lien social,

Martin HIRSCH, Haut Commissaire aux Solidarités Actives contre la pauvreté lors des séances plénières ;

Valérie LETARD, Secrétaire d’état au Ministère du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité. Elle devrait intervenir lors de la 2e et dernière séance plénière aux cotés de la direction de l’ANSP, de l’ANDASS et de la CNSA.