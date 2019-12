L’AFIJ organise la 5e édition de la JOURNEE EMPLOI BAC+ Jeudi 23 Avril 2009 – 14h à 17h

Espace 101 101 Boulevard des Etats-Unis 69008 – LYON (Entrée gratuite). Des solutions concrètes pour rebondir existent mais il faut les connaître et faire le bon choix afin de rebondir.

Lors de cette journée, l’AFIJ propose des offres de premier emploi au niveau Bac, des contrats de professionnalisation, des informations et des repères pour la création d’activité, des informations utiles pour la préparation des concours de la fonction publique, etc.