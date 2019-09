22 v’là des filles qui soutiennent la recherche scientifique sur le tremblement essentiel !

La compagnie Kicekafessa donne une représentation exceptionnelle de sa pièce “22 v’là les filles !” au profit de la recherche scientifique sur le tremblement essentiel le dimanche 4 juillet 2010 à 14h30 (accueil dès 13h45) au théâtre Comédie des boulevards à Paris. Sandra Colombo, Sophie Picciotto et Nathalie Tassera joueront cette comédie de Sandra Colombo et Sophie Picciotto mise en scène par Christophe Canard: Béatrice du 16e et Monique de Pantin sont arrêtées pendant les soldes, en pleine dispute pour un sac à main. Conduites au commissariat, elles sont reçues par la jeune inspectrice Axelle Lambert qui n’attend qu’une chose, faire ses preuves. Face à des évènements inattendus, les maladresses s’enchainent et laissent place aux situations les plus farfelues.

Le tremblement essentiel est une maladie neurogénétique évolutive qui touche en France plus de 300.000 personnes soit quatre fois plus que la maladie de Parkinson. Ce mouvement anormal concerne habituellement les mains et la tête. Il se manifeste par un tremblement lors du maintien d’attitude et lors de toutes les actions, il disparaît au relâchement musculaire complet.

Ce tremblement entraîne de ce fait un handicap majeur pour tous les gestes de la vie quotidienne (toilette, habillement, prise des repas, écriture etc.) et impose une adaptation de la scolarisation de l’enfant en situation de handicap ou une adaptation du poste professionnel pour les personnes adultes. Les traitements restent symptomatiques et seule une opération neurochirurgicale de stimulation cérébrale profonde permet de réduire le handicap, elle reste réservée aux formes les plus invalidantes de tremblement essentiel.

La méconnaissance de cette pathologie conduit les personnes touchées à vivre une longue errance de diagnostic et parfois même une psychiatrisation abusive de leur maladie. La prise en charge de la maladie et du handicap restent totalement lacunaires: les traitements proposés ne sont pas remboursés et les compensations du handicap aléatoires. De ce fait, les personnes touchées par le tremblement essentiel ont tendance à s’isoler et développent des syndromes secondaires : anxiété et phobie sociales, épisodes dépressifs.

Théatre Comédie des boulevards

39 rue du Sentier 75002 Paris

métro: Bonne Nouvelle (lignes 9 et 8)

accessibilité pour les personnes en situation de handicap

prix de la place: 20€ (adhérent APTES) / 25€ (non adhérent)

APTES est une association loi 1901. Elle informe, aide, défend et représente les personnes concernées par un tremblement essentiel en France et dans les pays francophones (Belgique, Suisse et la province du Québec au Canada). Elle accompagne les personnes en situation de handicap et soutient financièrement des projets de recherche scientifique.

APTES – CCA – 85 rue Vendôme – 69006 Lyonhttp://www.aptes.org/