22 janvier 2010

Le CV anonyme est un mode de recrutement qui doit normalement lutter contre la discrimination à l’embauche et favoriser le premier entretien du candidat.

Il est prévu par la loi depuis le 2 avril 2006, mais aucun décret n’a été publié à ce jour pour le rendre obligatoire.

Adopté par quelques grands groupes, le CV anonyme est loin de faire l’unanimité tant du côté des recruteurs que des demandeurs d’emploi.

Alors, pour ou contre le CV anonyme ?

Les avis sont nombreux et divergent

Le site senioragir.fr relance le débat en faisant se rencontrer et dialoguer des experts et professionnels ne partageant pas le même point de vue et qui acceptent de confronter leur avis pour faire avancer le sujet.

Les débateurs :

Robert MOSKOVITS, dirigeant de Feature DDC, Membre de l’association « A compétence égale »

Jean-Marc SATTA, dirigeant d’Aragon e-RH

Pascal Bernardon, Directeur de projet « Gestion des connaissances et transmission du savoir » chez BFD

Modérateur : Philippe Zourabichvili, dirigeant de Citemplois.tv

A propos de senioragir.fr

Senioragir.fr est un site de valorisation des seniors qui met en valeur les compétences des demandeurs d’emploi, des prestataires de services, des recruteurs à travers des interviews et des présentations vidéo. Un site gratuit constitué de membres journalistes, réalisateurs et monteurs vidéo appartenant à ATOUT MEDIA.

