À l’occasion de la 21ème Journée Mondiale de la Fibromyalgie organisée ce lundi 12 mai, l’association nationale Fibromyalgie SOS animera différents événements tout au long de la journée et lancera une grande enquête nationale.

– Une grande journée d’information et de conférences sera organisée à l’Hôtel de Région de Limoges (27 Boulevard de la Corderie – 87031 Limoges) de 9 h à 17h, sous le parrainage de l’AFLAR (Association Française de Lutte Antirhumatismale). En plus des critères diagnostiques et traitements médicamenteux, seront abordés les aspects psychologiques, les cures thermales, les techniques antalgiques non-médicamenteuses (hypnose), la nutrition ainsi que l’impact sur la vie de couple.

Une tombola sera organisée à la fin de la journée par la Chaîne Thermale du Soleil qui offrira des mini-cures fibromyalgie.

– C’est également lors de cette journée que sera lancée officiellement la grande enquête nationale de l’association Fibromyalgie SOS, destinée à faire ressortir les conséquences de cette maladie, optimiser la prise en charge et le suivi des patients et favoriser la recherche. « Il y a urgence, commente l’association. Nous espérons rassembler les données de milliers de fibromyalgiques. Pour cela, nous avons besoin de vous tous pour nous aider à ce qu’un maximum de patients répondent à cette enquête ! Elle a été réalisée par un groupe d’experts reconnus (rhumatologues, médecins de la douleur, psychiatres, internes, représentants de sociétés savantes) ». Cette enquête sera réalisée du 12/05/2014 au 15/09/2014 et les résultats seront publiés dans le cadre des 10 ans de l’Association Fibromyalgie SOS et de la XXIIème journée mondiale de la fibromyalgie, le samedi 25 avril 2015 à Paris. Elle sera accessible dès son lancement sur le site de l’association : www.fibromyalgiesos.fr.

– Un concert donné par le parrain de l’association, Damien Desseine, lors duquel il présentera son interprétation de « La Cavalière », hymne de la fibromyalgie, viendra clore la journée et sera diffusé gratuitement à 20h30 sur le site : www.fibromyalgiesos.fr, avec des rediffusions prévues à la même heure les 16 et 17 mai 2014.

La fibromyalgie : « mal partout, mal tout le temps ! »

« Cette maladie neuro-tendino-musculaire chronique peut engendrer un handicap sévère au quotidien : douleurs de type neuropathique de jour comme de nuit, Syndrome de Fatigue Chronique, troubles du sommeil, de la concentration et de la mémorisation voire dépression, explique Fibromyalgie SOS. Elle affecte de 3% à 5% de la population. Soit 2 à 3 millions de personnes en France et 14 millions en Europe, dont 75 % de femmes. Différentes pistes sont à l’étude sur l’origine de cette pathologie : hormonale, endocrinienne, génétique …. Certains facteurs accentuent les symptômes : traumatisme, environnement socio-professionnel, état physiologique… A ce jour, aucun médicament existant n’est réellement adapté ».