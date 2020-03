A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, et en partenariat avec France Alzheimer Versailles, Portail de l’union française des associations Alzheimer, Coviva organise lundi 21 septembre 2009, une conférence dédiée à cette maladie. Touchant presque 1 million de Français, il est nécessaire de faire le point sur ses causes et sur les moyens à mettre en place pour améliorer la vie des personnes malades et de leurs aidants.

Rendez-vous le :

lundi 21 septembre 2009 de 14h à 17h

Salle MONTGOLFIER

MAIRIE DE VERSAILLES

4, avenue de Paris

78000 Versailles

La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative reliée au vieillissement. Elle engendre un déclin progressif des facultés cognitives. Peu à peu, une destruction des cellules nerveuses se produit dans les régions du cerveau responsables de la mémoire et du langage. Avec le temps, la personne atteinte a de plus en plus de difficulté à mémoriser les événements, à reconnaître les objets et les visages, à se rappeler la signification des mots et à exercer son jugement.

Programme :

1ere partie

« Se souvenir des belles choses” de Zabou Breitman

2e partie

-Docteur Béatrice Tager, Psychiatre

-Docteur Barthot, Responsable de l’accueil de jour de Plaisir

-Docteur Simon, Responsable de l’EPHAD de Plaisir

– François-Xavier Carpentier, Directeur de la société Coviva

Table ronde composée de différents intervenants tels que :