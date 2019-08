2010 de Choeurs avec Gilbert Montagné

L’année commence à peine et déjà les chorales de tout le pays s’inscrivent en masse pour le prochain événement du printemps “Mille chœurs pour un regard” dont ce sera la 15e édition. Les 19, 20 et 21 mars 2010, des centaines de concerts vont avoir lieu dans toute la France et des milliers de chorales et ensembles vocaux se réuniront à deux ou trois pour enchanter le public.

Depuis 1996, des dizaines de programmes de recherche en ophtalmologie ont été financés par l’association Retina France, reconnue d’utilité publique, avec les bénéfices des concerts. Plusieurs affections visuelles qui touchent des millions de personnes sont en passe d’être guéries, des traitements existent pour certaines formes de maladies comme la dégénérescence maculaire exsudative dite aussi DMLA Humide. 45 000 personnes en bénéficient déjà au quotidien.

L’objectif de “Mille chœurs pour un regard” 2010 est d’atteindre les 900 concerts. “Nous n’y sommes pas encore mais nous avons bon espoir” déclare Jean-Jacques Frayssinet, Président de Retina France et malvoyant lui même. Les chorales sont donc invitées à s’inscrire auprès de l’association. “J’espère qu’elles seront nombreuses à mes côtés pour entonner ma chanson, Mille chœurs, un regard”, souligne Gilbert Montagné, parrain de l’événement. Il convient de rappeler que toute la documentation (affiches, partitions, tracts, billets…) est prise en charge, que les partenaires comme la SACEM œuvre avec Retina France qui gère les déclarations en direct et qu’un diplôme officiel est envoyé aux chorales. Ce dernier est fort utile pour les demandes de subvention auprès des collectivités locales. Raison de plus pour participer !

Vous pouvez vous inscrire auprès de l’association jusqu’à fin février :

RETINA FRANCE

2 chemin du Cabirol

31770 COLOMIERS

www.retina.fr