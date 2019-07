2010 : année Jacquaire

Les 23, 24 & 25 juillet 2010, l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques fêtera l’Année Jacquaire 2010, la fête de St Jacques le Majeur tombant cette année un dimanche. Ces manifestations regrouperont à Lyon des pèlerins venus de tous les départements de la Région Rhône-Alpes, ainsi que leurs amis. Voici le programme complet de nos fêtes jacquaires et des documents relatifs à l’année Jacquaire et au parcours jacquaire dans LYON ( qui a été réalisé au moyen de clous métalliques, depuis l’église Saint-Nizier jusqu’au Fort Saint-Irénée. A ces manifestations, seront associés des personnes handicapées qui participeront au second pèlerinage spécifique, prévu fin septembre ou début octobre 2010.

Vendredi 23 juillet

à partir de 16 H:

Arrivée des Pèlerins venus des 8 départements de la Région Rhône-Alpes

Réception au siège de l’Association Rhône-Alpes des Amis de’ Saint-Jacques:

Commanderie des Antonins 30 quai Saint-Antoine 69002 LYON 0478371921

à partir de 18 H:

Réception au Domaine Lyon Saint-Joseph

38 allée Jean-Paul II 69110 Sainte Foy les Lyon

à partir de 19 H:

Installation des Pèlerins au Domaine Lyon Saint-Joseph

à 20 H:

Dîner

Samedi 24 juillet

matinée libre pour les pèlerins

de 14 H à 17 H:

accueil à, Saint Nizier, Saint-Jean et Fourvière

à 20 h :

Dîner avec animation au Domaine Lyon Saint-Joseph

Dimanche 25 juillet

à 10 H:

Rassemblement devant la Cathédrale Saint-Jean

à 10 H 30:

Messe solennelle célébrée par, le Cardinal Philippe Barbarin Archevêque de LYON, Primat des Gaules

Bénédiction des Bourdons ( bâtons de pèlerins)

Bénédiction du balisage du Chemin Lyonnais

Bénédiction des Pèlerins partant pour Compostelle

vers 12 H 30:

pique-nique à Fourvière dans les jardins du Rosaire et la salle de la Transfiguration

Séparation vers 16 H

