2010 Année européenne de Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale : Projet d’Art Partagé

La Commission européenne a lancé le “Projet d’Art Partagé”, qui invite les étudiants en art à soumettre des photographies illustrant d’une manière créative leur point de vue sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Un coup d’oeil sur le site web peut vous aider à mieux comprendre la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’Union européenne. Les photos seront évaluées par un comité artistique qui sélectionnera 50 d’entre elles. Les photos sélectionnées seront communiquées aux média européens et feront l’objet d’une exposition d’art public à Bruxelles. Elles seront également visibles sur le site web donnant ainsi la possibilité aux étudiants de présenter leur travail à un public international à travers l’Europe. Les photos sélectionnées seront imprimées sur des cartes postales et publiées dans un catalogue. La date limite pour l’envoi des photos est le 15 octobre 2010.

Comment participer?

Les étudiants de plus de 18 ans peuvent soumettre leur photo prise en collaboration avec une personne en situation de pauvreté des différents façon listées ci-dessous :

1- Inscrivez-vous et téléchargez votre photo (en haute résolution s’il vous plaît) sur www.2010againstpoverty.eu/artpartnerproject/registration

2- Envoyez un CD ou une impression à : MOSTRA SA, “2010againstpoverty-équipe”, Chaussée d’Alsemberg 10001, B-1180 Bruxelles, Belgique

3- Appelez le +00 32 2 537 44 00 et demandez le service d’assistanceb du Projet d’Art Partagé

Chaque photo présentée doit être accompagnée des informations suivantes :

Nom de l’étudiant, titre de la photographie ainsi que le lieu et la date de la prise de vue;

Documents pour les droits d’auteur signé : http://www.2010againstpoverty.eu/export/sites/default/downloads/ArtPartner/EN rights autorisation.pdf

Document de droits à l’image signé : http://www.2010againstpoverty.eu/export/sites/default/downloads/ArtPartner/cessiondroitsEN-model-releaseOK.pdf