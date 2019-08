le 20 novembre 2009 de 8h30 à 18h00

Sujet: comment le handicap touche la société et la fait avancer?

Les idéaux de la société sont d’abord la performance et la réussite.

Le handicap vient interroger les possibilités d’accès à ce modèle de réalisation de soi. Il introduit comme le dit Alexandre JOLLIEN, « la faiblesse ».

Quelle place y a-t-il pour la faiblesse, la déficience dans notre société ?

A côté du handicap manifeste, reconnu par les dispositifs de solidarité, existe toute une frange de handicaps, de situations qui touchent une large part de la société. Permanents ou temporaires, ils touchent les enfants, les malades, les travailleurs usés, les personnes âgées, les sans-emplois ….

Ce qui s’invente pour l’intégration des handicapés contribue-t-il à la prise en compte de ces souffrances sociales, part « invisible » du handicap … ?

C e colloque est une belle journée de réflexion et d’échange d’expériences sur des lieux et domaines divers comme:

la ville, l’entreprise, la culture, le sport, l’école

Animation assurée par François-Nicolas D’ALINCOURT rédacteur en chef de RCF LYON- Fourvère

avec la participation de MM:

Patrick GOHET délégué interministériel aux personnes handicapées

Jean-Baptiste HIBON psycho-sociologue lyonnais,

Laurent THEVENET responsable de la mission handicap et emploi de la SNCF

…..et de nombreuses personnalités en lien avec les thèmes spécifiques développés dans les ateliers.

Où ? LYON Espace Ouest Lyonnais