20 missions handicap recrutent leurs alternants jeudi 28 mars

Le forum « Handicap-alternance-entreprise » ce tiendra jeudi 28 mars 2013, de 10 h à 17 h, au CIDJ à Paris. Objectif : trouver une entreprise en alternance pour la rentrée prochaine (ou la rentrée suivante).

Ce forum destiné aux jeunes en toutes situations de handicap est organisé en partenariat avec la Région Ile-de-France, la Société Générale et ARPEJEH, et avec le soutien d’Accor.

Au programme :

> Une vingtaine d’entreprises de tous secteurs proposeront des contrats du CAP au Master pour la rentrée : Air France, Alcatel Lucent, BNP Paribas, Cap Gemini, EDF, Elior, Fare, Generali, Groupe Accor, Ipsen Pharma, La Sellerie Parisienne, LB développement, Société Générale, Technip, SNCF, TF1, UNIRH 75 Cap emploi, Vinci Cofiroute…

> Des Centres de Formation d’Apprentis de tous secteurs proposeront leurs formations du CAP au Master : Apprentis d’Auteuil, l’association Jérémy, CFA Cerfal, CFA IGS,

> Consultation d’offres de contrats en alternance. Aide au dossier et préparation à l’entretien d’embauche. Entretiens avec l’Adapt, Jobekia, Hanploi, l’AFIJ

> Entretiens sur les formations en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation avec les conseillers du CIDJ et d’Arpejeh. Entretiens avec l’association Guy Renard (droits des jeunes malades et handicapés).

Se former en alternance permet de découvrir le monde du travail, mais aussi de mieux connaître ses envies professionnelles et ses besoins éventuels d’adaptation de poste.

Préparez votre visite avec les conseils des professionnels sur www.jcomjeune.com, dossier « L’alternance un tremplin vers l’emploi pour les jeunes en situation de handicap ».

Informations pratiques

CIDJ – 101 quai Branly – 75015 Paris – Métro Bir-Hakeim ligne 6, RER C Champ-de-Mars

Entrée libre et sans inscription pour les jeunes venant en individuel.

Accueil des groupes sur inscription obligatoire sur

http://www.cidj.com/actualites/evenements-du-cidj