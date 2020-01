20 mai 2010 : 2e journée nationale de recrutement pour les supermarchés Simply Market

Déployée sur l’ensemble du territoire en avril 2009, l’enseigne de supermarchés Simply Market organise pour la 2e année consécutive une journée de recrutement à l’échelle nationale. 250 postes de futurs directeurs de magasin et futurs managers de rayon sont à pourvoir. Les candidats seront reçus dans les 20 magasins participants en France. Priorité de l’édition 2010 : le recrutement de jeunes en alternance.

La 1e édition en 2009 a été un beau succès pour l’enseigne : 19 magasins participants, 2000 CV reçus, 500 personnes présentes et 30 recrutés en CDI pour des postes de manager de rayon et de directeur de magasin. Fort du bilan positif de cette 1e édition, Simply Market réitère l’expérience le jeudi 20 mai 2010. Objectif : l’embauche de 200 managers de rayon et 50 directeurs de magasin (soit 250 postes). Plus de la moitié de ces postes pourraient être proposés en alternance à des étudiants en cours de formation.

Il s’agit d’une journée Portes Ouvertes organisée dans 20 supermarchés Simply Market. Les candidats s’inscrivent sur le site www.votre-avenir-simply.fr. Ils sont ensuite conviés à visiter le magasin participant de leur choix, à y rencontrer le directeur du magasin et les managers de rayon afin d’échanger sur les différents métiers et les spécificités de la profession. Des entretiens individuels de premier contact sont aussi organisés. L’occasion pour les candidats de découvrir sur place le concept de l’enseigne et de s’entretenir avec les recruteurs dans un cadre plus informel et convivial. Les candidats trouveront des informations complémentaires sur le nouveau site de recrutement dédié, riche en témoignages, offres d’emploi et offres de stages : www.votre-avenir-simply.fr.

Les postes proposés

– Directeur de magasin : un métier à fortes responsabilités, dans lequel les talents s’expriment à travers des missions diversifiées : fixer et suivre les objectifs économiques du point de vente – dynamiser les équipes autour d’un projet commun – faire évoluer les compétences des collaborateurs – garantir l’efficacité maximum du service client.

Profil : les qualités recherchées sont naturellement relationnelles, avec un goût certain du challenge et des résultats, un fort tempérament de commerçant…

– Manager de rayon : un métier d’autonomie et de management qui consiste à mettre toutes les actions en oeuvre pour atteindre les objectifs commerciaux, à organiser avec rigueur et animer de façon originale les rayons – à accompagner et développer les collaborateurs – et assurer le meilleur service clients.

Profil : un métier qui demande de réelles capacités d’organisation, un sens aigu du service, un esprit créatif, une envie d’avancer en équipe…

Priorité à l’alternance

Le recrutement en alternance est la priorité 2010 pour Simply Market avec un objectif de 300 nouveaux jeunes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour les métiers de directeur de magasin et de manager de rayon. En effet, avec une progression de 56 % en 2009 par rapport à 2008 et un taux de transformation en constante amélioration, le recrutement en alternance fait ses preuves chez Simply Market. Aujourd’hui, la majorité des étudiants en alternance préparent des diplômes de niveau BAC +3 et BAC +5 : licences Distech, formations qualifiantes « manager de rayon », master 2 professionnel « management et stratégie d’entreprise » pour devenir directeur de magasin. Or on constate que l’alternance, grâce à l’expérience de terrain qu’elle apporte, se révèle la meilleure méthode d’intégration pour des métiers qui gagnent à être connus (responsabilités, contact client, variété du métier) dans un secteur encore marqué par une « mauvaise » image.

Si la réussite de l’alternance doit beaucoup à la volonté du jeune de trouver sa place dans l’organisation pour mettre en application les enseignements de sa formation, elle est aussi en grande partie le résultat de la qualité de l’accompagnement. Chez Simply Market, il est conjointement exercé par le service Ressources Humaines et le tuteur. Simply Market compte plus de 550 tuteurs, formés spécifiquement pour exercer cette

mission, et qui veillent à enseigner les métiers de l’encadrement dans la grande distribution sous ses différents aspects : commerce, management, gestion. Une journée

de rencontre avec tous les étudiants en alternance et les dirigeants de l’entreprise est organisée chaque année.

Focus Handicap

Une formule ouverte aussi aux étudiants handicapés. Engagé depuis 15 ans dans l’intégration des personnes handicapées dans le monde professionnel, Simply Market dispose d’un programme dédié qui prévoit pour les bénéficiaires une intégration personnalisée adaptée à leur situation particulière de handicap.

En matière d’alternance, l’expérience a déjà été concluante dans le Nord de la France (avec le centre de formation Didactif) et dans la région lyonnaise (avec l’OPCALIA) où une dizaine d’étudiants handicapés ont été accueillis dans des magasins Simply Market à des postes d’équipiers de commerce. Ces formations en alternance ont pour certains d’entre eux débouché sur des CDI.

Des écoles partenaires de l’enseigne

Plusieurs partenariats ont été signés avec une vingtaine d’écoles et notamment pour la mise en place de 6 classes dédiées pour des postes à pourvoir sur tous les territoires de l’enseigne. Les formes de partenariat sont nombreuses et permettent la diversité des parcours, adaptés au profil des candidats, à leurs aspirations comme aux besoins de l’entreprise. La journée du recrutement est donc ouverte à tous les étudiants intéressés par les postes proposés.

Les écoles partenaires :

· ESC en Province (Lille, Rouen, Amiens, Le Havre, Bordeaux, Clermont, Strasbourg et Pau)

· IFAG et INSEEC à Paris

· IESEG à Paris et à Lille (partenariat Groupe)

· Groupe IGS (ICD, CIEFA) sur Lyon, Paris et Toulouse (nouveaux partenariats 2010).

En université :

· Licences professionnelles dont Distech pour les futurs managers de rayon.

· Master 2 pour les directeurs de magasin.

Mysimplymarket.fr : un site de discussion unique pour les salariés de Simply Market

Mis en ligne en novembre 2009, ce site rassemble déjà plus de 900 membres qui, parce qu’ils travaillent chacun dans l’un des 300 sites de l’entreprise partout en France (magasins, entrepôts, sièges nationaux et régionaux), n’auraient certainement jamais fait connaissance autrement. De liens en liens, au fil des conversations, c’est une véritable communauté qui se crée chaque jour autour des différents métiers de l’enseigne. Entre réseau social et plate-forme communautaire, mysimplymarket.fr reflète le dynamisme de Simply Market et son ouverture au dialogue. Une démarche résolument moderne qui illustre les valeurs fondamentales du groupe : confiance, partage, progrès.

Initiative inédite dans le secteur de la distribution et encore peu répandue dans les entreprises, mysimplymarket.fr est un site Internet de discussion ouvert à tous les collaborateurs de l’enseigne. A la différence des blogs RH qui fleurissent sur le net, le site est exclusivement réservé et enrichi par les salariés de l’enseigne. Il leur permet, sous pseudo ou pas, de s’exprimer en toute liberté sur les sujets de leur choix, qu’ils soient professionnels (partage d’expérience, remontées clients, questions sur l’enseigne), mais également personnels (hobbies personnels, partage de blogs).