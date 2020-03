20 km de solidarité et de lutte contre la sclérose en plaques avec « Solidaires en Peloton »

Le label « Solidaires en Peloton » développé par la Fondation Arsep, participe à la 32e édition des 20 Kilomètres de Paris avec le soutien du champion de boxe Jean-Marc Mormeck. Ce label encourage les sportifs à venir courir les 20kms sous ses couleurs afin de faire de cet événement sportif un évènement festif, solidaire dans l’effort et dans la lutte contre la sclérose en plaques. Jean-Marc Mormeck, parrain de « Solidaires en Peloton », sera présent pour encourager les participants et courir un kilomètre symbolique pour la lutte contre la sclérose en plaques. Pour participer aux 20 kilomètres avec les couleurs du label, il suffit de s’inscrire via le site www.arsep.org

Solidaires en Peloton sera présent sur les 20 Kilomètres de Paris le 10 octobre 2010. Les 20 Kilomètres de Paris font partie des courses les plus populaires de France. 25 000 passionnés auront 3h maximum pour parcourir une boucle géante passant par le bois de Boulogne, les quais de Seine et certaines des plus belles artères de Paris. La course débutera à 10h sur le pont d’Iéna, et se terminera au pied de la Tour Eiffel.

Comment participer ?

Pour participer aux 20 kilomètres en portant les couleurs de « Solidaires en Peloton » il suffit de s’inscrire via le site de la Fondation Arsep www.arsep.org rubrique « actualités». Les frais d’inscription sont de 35€. Toute personne inscrite via le site de l’Arsep recevra le kit officiel des 20kms + le Tshirt sport aux couleurs du label.

Tous ceux qui souhaitent soutenir la cause sans s’engager dans la course peuvent acheter le Tshirt aux couleurs de « Solidaires en Peloton » sur le site de la Fondation ou dans le magasin Endurance Shop à

Montparnasse.

Le label « Solidaires en Peloton »

Le label « Solidaires en Peloton » est un label développé par la Fondation Arsep (pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques). Ce label a pour but d’informer et sensibiliser sur la maladie et de collecter des fonds pour la recherche sur la sclérose en plaques. Il se veut également porteur d’espoir pour les malades atteints de SEP en leur montrant que la pratique du sport n’est pas incompatible avec la maladie, bien au contraire ! Jean-Marc Mormeck, boxeur Français plusieurs fois champion du monde, touché par les valeurs du label a accepté d’être le parrain.

«Solidaires en Peloton » bénéficie d’un partenariat avec Véolia et la Fondation du Sport Français.

La Fondation ARSEP, née le 18 avril 2010, issue de l’ARSEP créée en 1969 et reconnue d’utilité publique, soutient la Recherche sur la Sclérose en Plaques. Elle a deux missions essentielles : promouvoir et soutenir les équipes de Recherche qui étudient cette pathologie et informer le public sur les avancées médicales, thérapeutiques et scientifiques. Elle ne fait appel qu’à des dons privés et ne perçoit aucune subvention.