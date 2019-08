À l’occasion de ses 20 ans de soutien à la cause de l’autisme, la Fondation Orange a mis en place une campagne de sensibilisation. Des appels à projets en faveur de la cause de l’autisme sont également lancés comme chaque année.

L’autisme est un trouble global du développement qui engendre de graves difficultés à communiquer et empêche la relation avec les autres. Ce handicap majeur, qui touche aujourd’hui plus de 500 000 personnes en France, peut être réduit de façon significative grâce à un diagnostic précoce (entre 18 mois et 3 ans) et une prise en charge adaptée.

Depuis 20 ans, la Fondation Orange lutte contre l’isolement des personnes autistes :

– En 1991, la Fondation Orange s’engage pour la cause de l’autisme. Afin d’amener les pouvoirs publics à reconnaitre ce handicap, la Fondation Orange mène une action en partenariat avec les associations de parents d’enfants autistes.

– En 1992, elle crée l’association Volontaires pour les personnes avec Autisme, où près de 200 bénévoles, essentiellement des salariés du Groupe, offrent de leur temps libre pour accompagner des personnes autistes.

– En 1995, un grand pas est franchi avec la reconnaissance de l’autisme par l’État comme handicap. Beaucoup d’actions et d’événements vont alors voir le jour en faveur de cette cause.

– En 2001, Les Journées de l’autisme sont lancées, à l’initiative de la Fondation Orange, et sont labellisées « cause d’intérêt général ». La recherche se développe et de nouveaux espoirs naissent.

– En 2003, l’équipe de chercheurs de Thomas Bourgeron de l’Institut Pasteur – financée par la Fondation Orange depuis sa constitution – a réussi à identifier de nouveaux gènes de vulnérabilité à l’autisme.

– En 2005, le gouvernement publie le premier Plan Autisme et prend différentes mesures pour améliorer la prise en charge des personnes autistes.

Une campagne de sensibilisation

Pour marquer ses 20 ans de soutien à la cause de l’autisme, la Fondation Orange lance une campagne de sensibilisation :

– Un film publicitaire pour illustrer le combat que mène la Fondation depuis 20 ans pour faire tomber le mur de l’autisme. Ce film est visible sur les écrans télévisés, au cinéma et sur le web.

– Une campagne presse

– 200 000 brochures expliquant le combat de la Fondation Orange ont été distribuées dans les boutiques Orange pendant la 2ème quinzaine d’avril. La diffusion de la campagne bénéficie d’espaces gracieux offerts par de nombreux médias.

Plus de 1 700 projets en faveur de la cause de l’autisme

Chaque année, la Fondation Orange s’appuie sur un comité d’experts reconnus pour sélectionner ses actions dans le cadre de quatre appels à projets :

– l’aide à la création et à l’aménagement de structures d’accueil ou de lieux adaptés (maisons d’accueil, foyers d’accueil médicalisés, établissements et services d’aide par le travail, création de centres de loisirs, classes adaptées…) qui favorisent l’autonomie et améliorent la qualité de vie.

– le soutien à la recherche médicale sur l’autisme qui a permis, entre autre, en 2003, à l’équipe de chercheurs de Thomas Bourgeron de l’Institut Pasteur – financée par la Fondation Orange depuis sa constitution – d’identifier de nouveaux gènes de vulnérabilité à l’autisme.

– la formation de professionnels, de parents et d’accompagnants ainsi que les dispositifs de soutien aux familles.

– l’organisation de séjours de loisirs en favorisant l’accès des personnes autistes aux activités culturelles et sportives.