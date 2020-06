20 ans de l’Audiovision, état des lieux et perspectives

L’Association Valentin Haüy, qui célébre les 20 ans de l’Audiovision, dresse les grandes lignes actuelles et à venir de cette pratique encore trop peu répandue en France. Depuis 20 ans, la pratique de l’Audiovision a évolué (la technique est plus précise, les besoins et aspirations des personnes aveugles et malvoyantes sont désormais mieux définis…), mais pas suffisamment en regard de nos voisins européens. La Grande Bretagne est bien en avance quant au volume de films diffusés au cinéma et de salles équipées, et l’Allemagne produit une plus grande quantité de programmes audiodécrits pour la télévision.

Le développement en France de la numérisation permettrait de généraliser ce concept, que ce soit sur grand ou petit écran, car la technique est plus simple et l’accès plus aisé pour les téléspectateurs déficients visuels.

Même si l’encadrement réglementaire oblige les diffuseurs à produire des programmes audiodécrits, il convient de combler le fossé qui existe entre l’obligation législative et l’application qui en est faite. En effet, très peu de salles de cinéma en France proposent des séances en Audiovision et les chaînes de télévision n’en sont qu’aux balbutiements de la diffusion.

Il reste également du chemin à faire dans le domaine de l’information sur l’Audiovision et sa disponibilité.

L’Association Valentin Haüy et les audiodescripteurs avec lesquels elle travaille, appellent de leurs voeux à une concertation de tous les acteurs de ce secteur et à une fédération des professionnels descripteurs. Ce n’est qu’à ces conditions que le développement de l’Audiovision et l’accès à la culture des déficients visuels pourront se faire de manière rapide et adaptée à la demande.

L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. Son fondateur, Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir les aveugles

dans leur lutte pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle.

Aujourd’hui, l’Association Valentin Haüy poursuit l’objectif premier de son fondateur : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information du grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer le regard que la société porte sur le handicap.