20 ans aux côtés des orphelins du sida : exposition photo à la Mairie de Paris

L’année 2009 marque les 20 ans d’activité de l’association François-Xavier Bagnoud dont l’action est conduite en faveur des orphelins du sida et des enfants vulnérables. la l’Hôtel de Ville de Paris accueille, jusqu’au 23 mai, une exposition dephotographies réalisées par Alain Wicht, Geoff Bugbee, et Charly Rappo qui mettent en lumière avec pudeur et espoir, la vie d’enfants affectés par le sida et accompagnés dans le cadre des programmes mis en place par FXB dans 18 pays à travers le monde.

La Ville de Paris a fait de la lutte contre le sida en Afrique, la première priorité de son action

de solidarité internationale. Depuis 2001, la Ville de Paris y a consacré 10 millions d’euros.

Les programmes financés sont conçus et mis en oeuvre par des ONG reconnues. Celles-ci

doivent proposer des démarches efficaces, impliquant les acteurs de terrain et

responsabilisant les populations elles-mêmes dans la conception et la conduite d’actions de

prévention et de prise en charge. Les projets sélectionnés s’intègrent dans le cadre des

politiques nationales des pays ciblés et intègrent les recommandations des institutions

internationales spécialisées telles que ONUSIDA et l’OMS.

L’approche de l’association FXB est globale. Elle facilite la réintégration des orphelins dans

des foyers, au sein des communautés, fournit une aide médicale et assure, sur le long

terme, un accompagnement scolaire et professionnel. Depuis 2006, la Ville de Paris soutient

activement cette association par le financement de deux groupes de bénéficiaires au

Rwanda, à Kigali dans le district de Nyarugenge.

Informations pratiques :

Hôtel de Ville de Paris, Salle des Prévôts, accès par le parvis de l’Hôtel de Ville du mercredi

jusq’au vendredi 22 mai 2009 et par le 3 rue de Lobau le samedi 23 mai 2009 – Entrée

gratuite – Tous les jours, sauf les dimanches ainsi que le jeudi 21 mai 2009, de 10h00 à

19h00, accès à la salle fermé à 18h30