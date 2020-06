Conférence le 2 février 2010 : les TIC au service des personnes dépendantes. A l’occasion de son 30e anniversaire, Télécom SudParis organise un cycle de conférences mensuel. La première conférence, organisée en association avec BNP Paribas et L’Atelier, portera sur les technologies de l’information et de la communication (TIC) au service des personnes dépendantes le 2 février 2010 à 18 heures à L’Atelier BNP Paribas – 14 rue Bergère (Paris 8e).

La forte pénétration de l’univers numérique dans la vie quotidienne, privée comme professionnelle, créé une nouvelle forme de dépendance de l’homme envers son environnement. Elle entraîne, notamment, une difficulté d’usage de plus en plus grande pour les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, handicapées, malades).

Le programme de la conférence comprendra la présentation de travaux de recherche, des démonstrations (capteurs médicaux, conception et expérimentation d’un capteur de chute) et un témoignage de BNP Paribas sur l’évolution des services dans ce contexte de changement devie et d’innovations technologiques.

La conférence mettra en avant plusieurs projets de recherche actuellement en développement au sein de Télécom SudParis :

– HadapTIC est la plateforme expérimentale fédérative des travaux de recherche « services à la personne dépendante » au sein de Télécom SudParis. Elle ambitionne de développer la convergence de technologies de pointe pour adapter l’environnement à l’homme afin de lui permettre de mener une vie plus agréable.

– EVIDENT est une initiative visant à favoriser l’insertion des personnes dépendantes (handicapées et âgées) dans la société. L’objectif est de concevoir des systèmes innovants, avec un déploiement sous forme d’une plate-forme à grande échelle, permettant de palier la déficience physique (handicap moteur) et cognitive (ex. Alzheimer).

– TeleMeDom est un projet structurant s’intéressant au suivi des signaux vitaux et actimétriques des personnes âgées à domicile au moyen de capteurs portés par la personne (détecteur de chute, suivi de la fréquence cardiaque et du mouvement, de capteurs installés au domicile (capteurs infrarouge de présence et de sons).

Les intervenants de la conférence sont notamment :

– Mounir Mokhtari, enseignant-chercheur actuellement en séjour d’étude à Singapour dans le laboratoire IPAL (CNRS UMI 2955). Il est le fondateur de Handicom Lab (Handicap Engineering and Communication Lab) crée in 1999 à Télécom SudParis (Evry). Mounir Mokhtari, qui a publié plus d’une centaine d’articles et ouvrages scientifiques, dirige plusieurs thèses de doctorat dans le domaine des technologies d’assistance aux personnes dépendantes”.

– Bruno Defude : professeur et directeur du département informatique de Télécom SudParis. Il s’intéresse principalement à l’informatique ubiquitaire et ambiante et notamment à la gestion de l’information. Il co-anime le projet HadapTIC supporté par la Fondation Télécom et participe à plusieurs projets de recherche au niveau national.

– Jérôme Boudy et Jean-Louis Baldinger sont ingénieurs d’études au département électronique et physique. Ils s’intéressent à l’acquisition et au traitement de signaux médicaux et ont notamment mis au point un capteur de chute. Ils participent à plusieurs projets de recherche dans ce domaine aux niveaux national et européen. Jérôme Boudy anime au sein de l’école la thématique de recherche en santé.

Programme détaillé et inscription sur le site http://events.telecom-sudparis.eu/30ans (rubrique « programme » et « cycle de conférences »)