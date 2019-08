2 décembre 2009

Les objectifs d’accès de tous à tout et de participation sociale réaffirmés par la loi de 2005, ainsi que la volonté d’inscrire l’enfant dans son environnement conduisent à adopter une approche situationnelle et individualisée du handicap. La personnalisation des projets et des parcours s’oppose à

l’effet de filière historiquement attaché à l’institutionnalisation de la prise en charge. Elle suppose souplesse et mobilité, bouleversant les repères et fonctionnements établis. Les transformations sémantiques au gré des politiques nous éclairent sur le chemin parcouru s’agissant de scolarisation : de la séparation institutionnelle entre l’école et l’asile, puis l’intégration de certains enfants handicapés, jusqu’à la promotion actuelle d’une démarche inclusive appelant le partage des cultures professionnelles.

L’enjeu est fort, la tâche est grande et le décalage entre le prescrit et le réel interpelle chacun dans sa pratique quotidienne. Tant de cloisons sont à abattre entre des lieux séparés (jusque dans les organismes de formation des éducateurs et enseignants spécialisés ), des espaces clos, y compris au

sein d’un même établissement. Ces délimitations physiques ne font-elles pas obstacle à l’ouverture des esprits ? Quelle peut être l’influence de la structuration de l’espace sur les relations et les comportements ?

Des innovations et des bonnes pratiques sont identifiables dans l’aménagement des parcours : l’inclusion de l’espace adapté au sein de l’établissement scolaire (classes délocalisées, CLIS, UPI, IME hors murs…), le déploiement des SESSAD, le développement de passerelles mais aussi de lieux et pôles

ressources, la mobilisation des compétences urbanistiques et architecturales…

Depuis dix ans, ces journées questionnent les conditions de réussite des parcours de scolarisation. Après l’accord des temps, nous voyons dans le partage des espaces une condition à l’accompagnement et la scolarisation des enfants en situation de handicap. Nous invitons chacun à se demander comment,

à travers la créativité et l’innovation, dépasser les frontières, comment combattre les représentations pour aller au-delà des différences de culture.

