Vous avez toujours rêvé de partir à l’étranger admirer certaines des plus belles prouesses pyrotechniques de la planète, sans pour autant jamais oser franchir le pas ? Et si, cette année, ces inoubliables moments venaient s’installer au pied de nos montagnes, à Annecy, pour un seul et unique spectacle ? "La Ronde des feux, un tour du monde en 80 minutes", thème de cette édition 2008 de la Fête du lac, vous permettra de voyager sur les cinq continents en transposant au-dessus des eaux annéciennes quelques-uns des plus grands feux d’artifice mondiaux.

Revivre l’ambiance du passage à l’an 2000 de Sydney au son des guitares du groupe ACDC ou de la voix plus "dance" de la chanteuse Kylie Minogue, redécouvrir la splendeur des Fêtes de Venise en Italie ou le charme des feux du Carnaval de Rio : voici ce qui sera proposé aux spectateurs le 2 août prochain.

Pour David Proteau, metteur en scène et directeur artistique du spectacle, il s’agissait de créer un événement à la fois «fédérateur, dynamique, coloré et festif», tout en parvenant à «montrer ce qui se faisait ailleurs». 18 actes entrecoupés de courtes transitions vocales pleines d’humour et d’anecdotes seront ainsi proposés dans ce show nécessitant plus de 3,5 tonnes de poudre et dont un concernera évidemment la France.

« Le rythme et les techniques utilisées doivent être renouvelés à chaque acte »

«Ce qui suscite vraiment beaucoup de travail, c’est de parvenir à reproduire chaque fois une atmosphère différente,» reprend David Proteau. «Le rythme, le type de musique, le matériel et les techniques utilisées doivent être renouvelés à chaque acte». Cette année, le feu d’artifice ne comportera pas de prélude afin de pénétrer directement dans la culture et les traditions de chacun des 16 pays visités. Celui-ci s’annonce en outre comme le plus long que la Fête du lac ait connu.

Organisé par la ville d’Annecy qui travaille depuis un an sur le projet, cet hommage aux exploits pyrotechniques du monde entier sera précédé de nombreuses animations qui débuteront la veille dans les Jardins de l’Europe, entre 17h30 et 22h et se poursuivront, le jour du spectacle, à partir de 15h, dans toute la ville. Plus de 42 000 places sont d’ores et déjà mises en vente, soit l’équivalent de la capacité du Parc des princes.

– 20h15 : ouverture des portes au public (accueil musical, buvette).

– 21h45: début du spectacle.

– Fin du spectacle entre 23h15 et 23h30.

Tarifs : de 10 à 32 €. Gratuit pour le 1er accompagnateur d’une personne à mobilité réduite et les enfants nés à partir de 2004 (tribunes et chaises) ou 2003 (pelouse). Tarif réduit pour ceux nés entre 1996 et 2002. Accès interdit aux animaux.