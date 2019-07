2, 3 et 4 octobre 2009

UN WEEK END OUVERT A TOUS

La manifestation mise en place se veut diversifiée afin de réunir un large public et de le sensibiliser sous différentes formes. Le week end va donc se dérouler sous 3 jours : le vendredi soir : un spectacle de Jérôme Daran au théâtre de Cambrai, tous les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés à la section handisport de Cambrai Basket.

L’humoriste est connu pour avoir coécrit les sketchs de Florence Foresti pour « on a tout essayé » et « On n’est pas couché » et il a investit la salle du Splendid pendant 6 mois avec plus de 50000 spectateurs. le samedi : une démonstration de handibasket occupera la place de Cambrai le dimanche : un tournoi international handibasket qui va réunir des équipes du plus haut niveau avec des médaillés para olympiques des jeux de Pékin 2008 (équipe de Lille, d’Anvers, d’Allemagne, …), unique dans la région depuis la création de l’handibasket.

DEUX OBJECTIFS PRINCIPAUX

Ce projet a pour but de développer le handibasket de deux manières : ramener des fonds afin de financer les fauteuils de compétition supplémentaires nécessaires à l’accueil de nouveaux joueurs dans l’équipe. Les bénéfices de la soirée au théâtre de Cambrai et les différents partenariats mis en place visent à remplir ce premier objectif montrer au grand public que le handibasket est un sport de haut niveau alliant adresse et combativité et faire connaître cette discipline qui demeure encore peu connue du grand public

DES PARTENAIRES IMPLIQUES

Après la soirée de du 31 mai 2008 « star vs pros », l’association Cambrai Basket, sous l’impulsion de Gérard Prévost coordinateur des événements de Cambrai Basket, organise ce premier week handibasket pour le club. François Hellynck, président de la section handisport et Antoine Vitrant, entraineur de l’équipe, ont réussit à réunir le gratin des équipes handibasket européennes. Pour la partie communication, Claire Bléquy et Cédric Lantoine font de cet événement leur projet de fin d’études. La mairie de Cambrai, le Conseil Général, ainsi que les commerçants et entreprises de Cambrai ont apporté un soutien sans faille au projet. La voix du nord Cambrai, l’observateur du Cambrésis, Paru Vendu, Chérie FM, Contact FM et la télé Wéo Nord pas de Calais se sont également joints à la médiatisation de l’événement.

La recette du week end sera reversée à la section handibasket de Cambrai et l’entrée du tournoi internationale est gratuite.

informations et renseignements Gérard Prévost – 06 19 09 72 61 Ou 03 27 82 34 82