1ers Etats généraux nationaux des personnes concernées par une maladie chronique

Le 8 octobre prochain se dérouleront les premiers Etats généraux nationaux des personnes concernées par une maladie chronique à Paris. Une centaine de participants seront réunis pour établir une liste de revendications et de priorités nationales rendues publiques en présence de Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé et d’autres décisionnaires.





L’objectif de ces Etats généraux est d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées par des maladies chroniques (spondylarthrites ankylosantes, diabète, VIH, hépatites, sclérose en plaques, parkinson, alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, insuffisance rénale, cancers, etc.). Organisée de manière communautaire et participative, cette rencontre les place au cœur de l’évènement leur permettant d’exprimer au mieux leurs besoins, de partager leur vécu et leurs difficultés…

Entre novembre 2011 et février 2012, trois rencontres régionales (Etats généraux régionaux) ont rassemblé une trentaine de participants dans le but de valider, de modifier et de réagir sur les thématiques de travail autour de l’emploi, des soins, des aidants… Des recommandations ont été émises par ces groupes de personnes à partir desquelles les participants vont travailler tous ensemble lors des Etats généraux nationaux.

A l’issue de cette journée du 8 octobre, une liste de recommandations sera établie et rendue publique en présence de Marisol Touraine de 17h à 18h30. Cette liste sera communiquée au Bureau “Cancers, maladies chroniques et vieillissement” de la DGS – Direction générale de la santé.

L’organisation de ces Etats généraux nationaux permet la reconnaissance d’une approche globale de la prise en charge des maladies chroniques en France. Ecouter et prendre en compte les besoins exprimés par les 15 et 28 millions de personnes en France (Chiffres DGS – Direction générale de la santé – 2007 ; HCSP – Haut conseil en santé publique – 2009) de personnes concernées est plus que jamais nécessaire.