Le CIDJ et l’Onisep organisent le 3 juin en collaboration avec Arpejeh et la sociologue Claire Magimel les 1ères Rencontres professionnelles de l’orientation des jeunes handicapés. Objectif : les aider à construire un projet selon leurs aspirations quel que soit leur handicap.

L’Onisep et le CIDJ invitent pour la première fois les acteurs franciliens de l’orientation et de l’insertion des jeunes handicapés à conjuguer leurs points de vue. Ils échangeront avec le public (entrée libre sur inscription sur www.cidj.com) sur la situation actuelle de l’orientation des jeunes,tous handicaps confondus.

L’objectif sera de repérer tant les difficultés que les actions innovantes afin d’accompagner au mieux les jeunes dans leurs choix d’orientation scolaire et professionnelle. Des jeunes, des parents et une vingtaine d’acteurs de l’orientation, de l’éducation et de l’insertion (conseillers d’orientation-psychologues, enseignants, chargés de mission handicap d’entreprises, responsables d’établissements d’enseignement, référents handicap des écoles et universités…) témoigneront.

1ère table-ronde : construire le projet d’orientation

• Scolarisation en milieu ordinaire et spécialisé : quelles passerelles ? Quels modèles émergents ?

• Construction du projet personnalisé de scolarisation (PPS) : quelle place pour les différents acteurs ?

• Découverte du monde du travail : quels acteurs ? Quelle inclusion ?

Orientation : quelles questions ? Quels enjeux ?

Les questions des jeunes et des parents dans le cadre d’Aide Handicap Ecole, de Mon Orientation en ligne, d’HandiJeunes.

2ème table-ronde : l’entrée dans le supérieur des lycéens handicapés

• Etudiants handicapés : quels profils ? Quels choix d’orientation ?

• Orientation dans le supérieur : quels outils ? Quels acteurs ?

• Les entreprises : quels profils recherchés ? Quelle insertion professionnelle ?

Pratique

Lundi 3 juin 2013, de 14h à 18h, au CIDJ

101 quai Branly 75015 Paris

Entrée libre sur inscription sur www.cidj.com et sur la page facebook Onisep Total Accès