1ères Rencontres des PEP, les 8, 9 et 10 décembre

Présent depuis bientôt 100 ans, sur l’ensemble du territoire national avec ses 95 associations départementales et ses 23 unions régionales, le Mouvement PEP (association pour le handicap et l’enfance) conduit une action associative ayant pour finalité l’accès de tous aux droits communs de la société.

Cette action, qui repose sur les valeurs fondatrices de laïcité et de solidarité et s’inscrit dans une démarche de transformation sociale, est conduite par les militants et bénévoles associatifs et par les 17 000 professionnels salariés des établissements, structures et dispositifs gérés par les associations PEP.

Confrontés aux changements et évolutions sociales et politiques, confrontés aux évolutions institutionnelles et réglementaires actuelles et à la persistance, voire l’aggravation, des inégalités sociales, éducatives et culturelles, les militants associatifs et les professionnels doivent débattre des finalités et objectifs de leur engagement et de leurs métiers.

Ces « 1ères Rencontres PEP », sont donc, autour des militants et professionnels PEP, un espace d’entretiens, de débats, de rencontres, de présentations de la diversité des actions réalisées et en projet auxquels sont invités, les associations partenaires, les institutionnels, les usagers des actions et dispositifs mis en place, et plus largement le public intéressé par l’apport actuel du mouvement associatif à l’évolution de la société.

Des « entretiens » permettront d’approfondir, avec des chercheurs et universitaires, la réflexion sur les concepts et principes sur lesquels reposent nos pratiques : solidarité, laïcité, accompagnement, émancipation, transformation sociale..

Des « débats » en ateliers avec les partenaires et institutionnels traiteront de sujets tels que : parcours de scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers, accès aux loisirs, marchandisation des biens sociaux, économie sociale et solidaire et services publics, place et rôle des familles pour une co-éducation, etc…

Plus d’information sur www.lespep.org

Les 8, 9 et 10 décembre 2011 au Palais des Congrès d’Issy les Moulineaux

3 jours de débats, de conférences et un village de l’innovation sociale