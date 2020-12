1ères Rencontres Cinéma et Handicap de l’ADAPT

Listen to this article Listen to this article





L’ADAPT, Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées organisera, jeudi 12 juin à 14h, ses premières Rencontres consacrées au Cinéma et au Handicap.

À cette occasion, des projections gratuites et ouvertes à tous réuniront le monde du cinéma et celui du handicap à travers une grande journée d’échanges. Après chaque visionnage, les participants seront invités à dialoguer avec des professionnels du cinéma et du handicap, des sociologues et des psychothérapeutes sur la représentation des différences et la place des personnes handicapées dans le cinéma.

« Le cinéma nous fascine, nous réjouit, nous interroge, nous agace et nous amène à débattre, à confronter nos idées, à participer à une vie sociale et citoyenne, commente l’association. L’engagement social et citoyen passe par le changement de regard. Prenons ensemble le pari de croiser le regard des gens du cinéma et des gens concernés par le handicap.

Ainsi, opérateurs, acteurs, réalisateurs d’une part et personnes handicapées, familles, professionnels du secteur d’autre part pourront échanger sur la représentation des différences, des handicaps, de la place des personnes handicapées dans l’industrie du film et dans l’oeuvre cinématographique.

L’ADAPT souhaite créer une rencontre à Paris pour tous ceux qui veulent faire changer le regard, partager des émotions, impliquer tous les publics qui fréquentent les salles obscures et ceux qui ne peuvent pas y aller.

Outil de sensibilisation du grand public, ces rencontres cinématographiques définissent une promesse sociale, politique, sociétale du vivre ensemble égaux et différents ».

Pratique : Le Jeudi 12 juin 2014 à 14h au Gaumont Pathé Aquaboulevard (Paris 15e) en présence de Nils Tavernier, acteur et réalisateur.

Renseignements et inscriptions : www.ladapt.net .