1ère Régate DCF – La Rochelle: la FFSA met les voiles !

La FFSA va participer à un événement d’envergure nationale, à dimension économique, à caractère sportif et amical : la 1ère Régate DCF (Dirigeants Commerciaux de France) à La Rochelle le 25 septembre. La Régate va rassembler des DCF de toute la France, des entreprises ainsi que d’autres associations et réseaux économiques. La Fédération met les voiles avec un équipage de quatre sportifs handicapés mentaux. Embarquez avec la FFSA !

La FFSA embarque pour la 1ère régate DCF à La Rochelle

C’est avec un équipage de quatre sportifs handicapés mentaux (Stéphane Clément, Mélanie Coufourier, Katia Couchai et Anthony Baillobay) de l’association Sport + (Le Havre), deux encadrants et un skipper de la Fédération Française de Voile que la FFSA va embarquer sur un bateau « Grand Surprise » pour la 1ère Regate DCF le 25 septembre à La Rochelle où plus d’une quinzaine de bateaux sont attendus. En partenariat avec l’association SNPH (Sport Nautique de Plaisance Havraise), nos sportifs s’entrainent toute l’année pour participer à des Régates comme celle de samedi à La Rochelle.

La FFSA souhaite véhiculer à travers cet évènement des valeurs d’intégration, de partage mais aussi de valorisation personnelle. Favoriser la reconnaissance sociale de ces sportifs singuliers. Régater aux côtés d’équipages de personnes valides, c’est exister avec le sentiment d’être certes, différent, mais surtout semblable. C’est aussi pour se retrouver pour une journée exceptionnelle, régater en équipe et consolider les relations et les échanges entre équipiers, entreprises, associations à travers le réseau DCF.

Les Dirigeants Commerciaux de France (DCF)

Les Dirigeants Commerciaux de France, premier réseau des managers de la performance commerciale, figurent parmi les associations professionnelles les plus importantes et influentes dans le domaine économique et fêtent en 2010 leurs 80 ans d’existence.

Le mouvement compte 80 associations dans 21 régions, 3000 membres, 10 000 entreprises amies et mène plus de 200 actions annuelles en faveur du développement des entreprises.

L’association rochelaise forte de ses 54 membres, tous dirigeants ou experts de la fonction commerciale, se réunit une fois par mois pour une visite d’entreprise ou une conférence et participe activement aux événements nationaux et locaux :

– La Semaine de la Performance Commerciale

– Le Concours National de la Commercialisation

– A l’initiative du Réseau économique 17…

DCF est un réseau qui favorise les échanges d’expérience, informe, accompagne et d’une manière générale contribue à plus de performance.

Ce sont les DCF de La Rochelle qui organisent le 25 septembre, la 1ère Régate DCF, ouverte aux entreprises, réseaux et associations à caractère économique.

Samedi 25 septembre 2010 (La Rochelle, port des minimes)

8h30

Accueil café au Club House

Briefing des équipages

10h

Départ ponton

11h

Course 1, parcours tactique*

12h30 / 13h

Pause déjeuner, panier-repas sur l’eau

13h30

Course 2, parcours tactique*

15h30

Course 3, parcours côtier construit selon la météo du jour*

Passage aux côtés de Fort boyard, arrivée dans le vieux port de la Rochelle (si possible)

20h

Soirée Festive au Yacht club du Port des minimes

* les parcours choisis sont uniquement fait sous réserve de météo adéquate. Les parcours sont adaptables le jour J. Classement en HN, temps compensé.