1ère édition du Salon Sérénité : le salon des réponses aux accidents de la vie

Du 15 au 17 octobre 2010, le Double Mixte de Lyon-Villeurbanne, accueille la toute première édition du Salon Sérénité. Un salon organisé sous le haut patronnage de Monsieur le Premier Ministre Francois Fillon, de Monsieur Bernard Accoyer, Député Maire d’Annecy le Vieux, Président de l’Assemblée Nationale et de Madame Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, auprès du ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville. Cette manifestation a pour ambition de regrouper les acteurs de secteurs tels que la santé au travail, les accidents domestiques, la réinsertion professionnelle, l’aide à la personne… Elle se veut une source d’informations et de réponses pour les victimes d’un accident de la vie, leurs proches et pour tous ceux qui se sentent concernés par ces questions. Ce salon s’adresse également aux seniors qui trouveront des solutions dans les univers des services, des aménagements du lieu de vie et des loisirs.

Le Salon Sérénité a pour vocation de devenir un rendez-vous annuel incontournable, véritable point de rencontre des différents univers. Près de 70 exposants et 10 000 visiteurs sont attendus sur ce salon proposant des solutions à un problème sociétal majeur.

Un programme riche et varié sur 3 jours

Le salon réunit entreprises, collectivités locales, associations, agences gouvernementales… présentes pour partager leur savoir-faire dans les 3 étapes clés d’un accident de la vie : prévention, action curative et gestion de l’après. Il développe une approche visiteurs innovante basée sur le conseil : les exposants apportent une multitude de solutions auprès des personnes touchées par un accident de la vie.

En ouverture, le jeudi 14 octobre 2010, aura lieu une grande soirée officielle organisée sous forme d’un dîner lors duquel seront remis les trophées Sérénité, récompensant des actions exemplaires dans les domaines du social et du handicap. Le salon propose également une série de colloques animée par des experts reconnus, sur des thématiques de l’univers du salon : les maladies professionnelles, le stress au travail, l’accessibilité des bâtiments ou encore l’emploi des seniors. Ces colloques se dérouleront les 15 et 16 octobre de 10h00 à 19h00.

Organisé par Double Mixte Organisation en partenariat avec la FNAT H (Association des Accidentés de la Vie)

