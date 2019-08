1ère Édition d’Handicap en Fêtes du 23 juin 2011 à Marignane

Les associations Ste Marie (Velaux) et APEAHM Envol & Garrigue organisent le jeudi 23 juin 2011 à Marignane la 1ère Édition d’HANDICAP EN FÊTES. Cette manifestation aura pour thème la musique et l’expression artistique mis en scène par les résidents de nos établissements et les professionnels qui les accompagnent. Des animations et des stands de présentation (peintures, photos, broderie, poterie, nutrition…) compléteront les différents spectacles présentés.

Programme Handicap en Fêtes du jeudi 23 juin 2011

Lieu : L’Envol La plaine Notre Dame 13700 MARIGNANE

Parking extérieur

A partir de 13H30 : Accueil des personnes en situation de handicap et de leur famille, des amis, des invités

14 H : Réception officielle : discours de bienvenue par les Maires de Velaux et de Marignane et les Présidents de l’APEAHM et Sainte Marie.

14H30 à 15 H30 : Chorale, Contes africains, Saynètes théâtrales, Démonstration de Karaté, Démonstration de rugby,..

15H30 à 16 H00 : Temps libre pour goûter et visiter les stands

16H à 17 H30 : Djembé, Danse, Saynète théâtrales, Théâtre chanté, Chants,..

17H30 : Clôture de la fête par les Présidents des Associations

Sonorisation et animation musicale assurées par Laurent VERSINI, pianiste-chanteur professionnel.

Présence de Chérie FM

Les Association Sainte Marie et APEAHM gèrent 7 établissements accueillant au total 280 personnes déficientes mentales, handicapées ou lourdement handicapées, encadrées par 220 salariés :

– 1 E.E.A.P à Marignane

– 3 Foyers de vie : Lançon de Provence, Velaux, Marignane

– 1 Maison d’Accueil Spécialisée à Marignane

– 1 E.S.A.T à Marignane

– 1 Foyer d’hébergement à Marignane