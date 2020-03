1ère édition de « L’ÈRE DU RYTHME » à Châteaurenard

Le Dimanche 30 juin 2013, l’Association ROBY et Compagnie, en co-réalisation avec l’Office Municipal de la Culture de Châteaurenard, organise la 1ère édition de « L’ÈRE DU RYTHME ». Cet événement propose une « Conférence-Débat » sur le thème de « l’accessibilité » (Loi du 11 février 2005 et ses objectifs 2015) qui est organisée, avec la participation de l’Association « Un Autre Regard » et animée par Monsieur J.Christophe Parisot (tétraplégique) – Préfet du Languedoc-Roussillon et Monsieur J.Louis Fontaine (paraplégique) – Formateur et Consultant spécialisé, des politiques du handicap.

S’ensuivra un voyage aux différentes sonorités musicales et vocales, en présence d’un florilège d’artistes, émergents et professionnels, valides et en situation de handicap physique. Dès le début, cet événement qui se présente comme un accélérateur de réflexions et levier de soutien aux artistes et public en situation de handicap, met en avant la rencontre et la pluralité.

Renseignement : 06 50 44 83 48

Réservation obligatoire auprès de l’Office du Tourisme Châteaurenard : 04 90 24 28 50