1er tournoi de baby foot en fauteuil APF

En partenariat avec la ville de Nice et la Société Roberto Sports, l’APF organise le 1er tournoi de baby foot en fauteuil roulant «Nice Handy-Baby APF » samedi 18 Septembre 2010 au gymnase Serge Leyrit à Nice Saint Roch de 14 h à 18 h. Ce tournoi se déroulera sur invitation de 32 équipes (de 2 joueurs + un remplaçant éventuel) constituées d’adhérents de l’APF, de leurs familles et amis, ainsi que représentants d’associations amies de personnes handicapées, et d’établissements et services médico-sociaux pour enfants et adultes handicapés du département. Vous pouvez soit venir jouer seul, soit constituer une équipe qui viendra disputer cette épreuve (format « coupe du monde » avec 8 poules de 4 équipes puis élimination directe dès les 8e de finale + une consolante). Chaque équipe disputera au minimum 4 matchs. L’objectif « modeste » annoncé par les organisateurs est de vous faire passer une bonne après midi sportive et conviviale en permettant aux personnes handicapées et aux personnes valides installées dans un fauteuil roulant de jouer ensemble. Chaque équipe peut être constituée de personnes en situation de handicap ou valides, majeurs ou mineurs (sous la responsabilité d’un membre de l’équipe) ; grande liberté et imagination sont laissés à la tenue vestimentaire de l’équipe et son appellation. L’inscription est gratuite.