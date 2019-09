1er Salon du Secteur protégé et adapté de Haute Normandie

Le salon Osez nos compétences s’installe en région ! C’est en Haute Normandie, à Evreux, que la première déclinaison du salon s’organise, le jeudi 11 avril.





Ce rendez-vous destiné aux professionnels et au grand public a pour objectif de faire découvrir toutes les facettes du secteur du travail protégé et adapté. Forums interactifs, démonstrations à travers les pôles métiers, rencontres avec les différents acteurs du secteur, remise des Trophées du GIE Norm’Handi… Ce programme vise à bousculer les préjugés et à mieux travailler ensemble.

Salon Osez nos compétences/11avril 10 h à 17 h/Hôtel du Département – 14 bd Georges Chauvin – 27000 Evreux.