1er Rallye du Printemps : les personnes handicapées impliquées

Le samedi 21 mars aura lieu le 1er Rallye du Printemps, sur les petites routes des Yvelines. Un rallye de régularité de plus, direz-vous… Pas tout à fait. Benoît Cousin (1) avec l’association Handi Rally Passion qu’il a créée, a souhaité y intégrer, comme co-pilotes, une dizaine de jeunes handicapés, moteur, et visuel.

« Notre objectif est de faire découvrir à ces adolescents et jeunes gens, le monde du sport automobile, et plus particulièrement celui des épreuves de régularité pour voitures historiques », explique Benoît Cousin, père de Matthieu, handicapé moteur.

« Leur participation active en tant que co-équipiers doit les aider à développer leur autonomie et leur sens des responsabilités, est convaincu l’instigateur de Handi Rally Passion. Ils devront donner à leur pilote toutes les informations nécessaires à la navigation et déjouer les astuces du parcours. »

Pour Solaine, une jeune non-voyante, la tâche sera un peu différente car elle devra annoncer l’itinéraire au moyen d’un « road book » traduit en braille.

L’association Handi Rally Passion, dont Patrick Vanson, ancien pilote d’usine Citroën et Cédric Robert, champion de France des rallyes en 2006 sont membres d’honneur, compte renouveler l’expérience en faisant participer les jeunes handicapés à d’autres rallyes en cours d’année. Des journées démonstration sur circuit accueilleront des jeunes que la nature de leur handicap ne permet pas d’assumer le rôle de co-pilotes.

(1) vainqueur du Challenge ADERH (2004 et 2006) et du Trophée Historique des régions de France (2007).

Renseignements pratiques

Lieu de départ : Richebourg (78), entre Houdan et Mantes-la-jolie.

Déroulement de la journée :

8h30-9h30 : accueil, formalités administratives et techniques

10h-11h30 : 1ere étape

13h30-15h : 2éme étape

pause

15h30-17h : 3ème étape

18h : cocktail et remise des prix

Association Handi Rally Passion

8, Grande rue

78 770 – Auteuil-le-Roy

Tél. : 00 33 (0)1 30 88 50 22

Courriel : passion@h-r-p.fr