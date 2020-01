Destiné aux lycéens et étudiants sourds, “signetonavenir.org” a l’ambition d’informer, relier et accompagner ces jeunes dans un contexte lourd : en effet, moins de 10% des bacheliers sourds poursuivent des études supérieures en France, où 70% des sourds sont analphabètes. Ce site, soutenu par la fondation SFR, est une initiative toulousaine, fruit d’une équipe mixte, de sourds et d’entendants, d’étudiants et de designers.