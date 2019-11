Programme

Vendredi 1er octobre 2010

8h 45 > 12h 30

9h00 Ouverture du colloque

intervenant Philippe Chazal, président de la CFPSAA : Pour une politique du livre adapté en France

9h15

1e partie La transmission des fichiers numériques par les éditeurs, une révolution pour l’édition adaptée

► https://exceptionhandicap.bnf.fr : mise en place d’un dispositif inédit, intervenants Serge Pizzio, chef de projet informatique de la plateforme / BnF ; Hélène Leblois, responsable du centre pour l’exception handicap / BnF 9h45

2e partie La réalisation d’éditions adaptées

► Les nouveaux matériels de lecture pour aveugles et malvoyants, intervenant Francis Perez, président de l’association Sésame, vice-président de la CFPSAA.

► La conversion des fichiers éditeurs en formats adaptés, des formats PDF et XML au DAISY, intervenant Dominique Burger, ingénieur INSERM, président de l’association BrailleNet.

► Illustration vidéo (BnF-AVH) : Des formats structurés, une nouvelle chance pour l’édition adaptée

► Rendre accessibles les périodiques : l’expérience du GIAA, intervenant Guillaume Du Bourguet, directeur technique de la société RnD (Web Agency), trésorier du Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes, responsable de l’architecture technique.

Pause 10h40 – 11h00

11h00

3e partie L’accès au savoir grâce à Internet

► Rendre accessibles les plateformes commerciales d’ebooks, intervenant Fernando Pinto da Silva, chef de projet informatique à l’Association Valentin Haüy, président de la commission NTIC du la CFPSAA.

► Rendre accessibles les bibliothèques numériques publiques : l’exemple de Gallica, intervenantes Carole Roux-Derozier, chargée de mission pour l’accueil des personnes handicapées /BnF, Martine Bordier, expert fonctionnel /BnF

11h30

4e partie La collaboration des éditeurs

► Vidéo : Le point de vue des éditeurs, interview Patrick Gambache, directeur des éditions J’ai Lu et Delagrave, vice-président de la commission numérique du SNE, président de la commission exception handicap: ► Table ronde Intervenants Florent Souillot, Développement numérique du groupe Flammarion, Cyril Jouan, Responsable Copyright International, droits graphiques, tracking aux éditions Universal Music Publishing France (à confirmer) ; Alain Lequeux, administrateur de la CFPSAA et du GIAA ; Yves Alix, directeur du département de l’Information Bibliographique et Numérique /BnF ; Serge Pizzio ; Hélène Leblois ; Gaétan Lor, étudiant / association Baisser les barrières

Salle 70, entrée hall Est entrée libre sur inscription préalable :

– par téléphone au 01 53 79 44 87 / 44 57

– par courriel à exception.handicap@bnf.fr

Les personnes handicapées peuvent se faire accompagner à la salle 70 en écrivant préalablement à accueil.handicap@bnf.fr ou en téléphonant au 01 53 79 37 37