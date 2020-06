Pour la deuxième année consécutive, Hanploi et l’ESSEC organisent l’Open Forum à La Défense. Une journée entière dédiée à la formation et à l’emploi des personnes en situation de handicap.

Hanploi.com, le site dédié au recrutement des personnes en situation de handicap, et l’ESSEC, école de commerce reconnue à l’international, proposent la seconde édition de l’Open Forum. Etudiants et candidats en situation de handicap, bac+2 à bac+5 ou bac avec expérience, tous sont attendus pour une journée riche en opportunités de stage, d’alternance et d’emploi, mais aussi de formation.

Rendez-vous le mercredi 1er juin 2011 de 10h à 17h

Dans les locaux de l’ESSEC

au CNIT (Niveau Parvis – Bureau 2) à la Défense

Les recruteurs de 30 entreprises seront présents et présenteront sur des stands leurs offres dans leurs secteurs respectifs, commerce, communication, ingénierie, informatique, etc.

En parallèle, deux conférences débats sur des thèmes liés au handicap, seront mises en place :

▪ De 11h à 12h : « Mon handicap, j’en parle ou j’en parle pas ? »

▪ De 14h30 à 15h30 : « Mon handicap risque t-il de freiner ma carrière ? »

Ces conférences permettront de sensibiliser un plus large public, de mobiliser les associations et professionnels du handicap ainsi que leurs réseaux. Chaque candidat aura également la possibilité d’être conseillé par les structures d’accompagnement dédiées aux personnes handicapées.

Soutenu par la Conférence des Grandes Ecoles, UNIRH, le Cap Emploi et l’AGEFIPH, l’Open Forum est un évènement incontournable dans la recherche d’emploi des personnes en situation de handicap.

Tadeo et Surdicité rendront cet évènement entièrement accessible.

En partenariat avec la BNP Paribas, le groupe Clarains, Thales et Total, l’Open Forum aura également le plaisir d’accueillir la Banque de France, Capgemini, ETDE, Kone, Penélope Agency, PWC, SFR, Air Liquide, Orange, Accenture, Dassault Système, RTE, Ikea, IPSOS et ARKEMA.

Retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous sur: http://www.openforum.fr