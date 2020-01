1er Forum Emploi IT & Handicap le jeudi 21 mai 2015 à Paris

Synchrone technologies, organise son 1er Forum Emploi IT & Handicap le jeudi 21 Mai 2015 en partenariat avec Talentéo, réseau social emploi et handicap et 42, école informatique ouverte à tous.

Synchrone technologies, société de Conseil en Ingénierie qui compte parmi les plus importants recruteurs de France, convie les professionnels de l’informatique et des télécoms à décrocher une opportunité de carrière lors de Job-datings, ainsi qu’à participer à un après-midi d’échanges autour des thématiques de l’emploi, du handicap et de l’innovation.

Jeudi 21 Mai 2015 à partir de 13h00 dans les locaux de 42

96 Boulevard Bessières, 75017 Paris

#jeupostule2015 – Entrée libre et gratuite

Du 07 avril au 10 mai 2015, les candidats souhaitant participer au Forum Emploi IT & Handicap sont invités à envoyer leur CV à l’adresse e-mail jeupeuxpostuler@yoo.synchrone-cv.com. Ils pourront ainsi lors de cette journée, passer des entretiens de recrutements avec les équipes de Synchrone technologies et tenter de remporter un voyage accessible à New-York.

> Les ateliers (à partir de 13h00)

Jeu CREE UNE APPLICATION EMPLOI IT & HANDICAP

Participez à la rédaction du cahier des charges de la 1ère application mobile Emploi IT & Handicap. Par Stéphane RIVIERE, Directeur et Fondateur, Talentéo / Miguel ROME, Directeur R&D, Synchrone technologies

Jeu GERE MA PRESENCE NUMERIQUE POUR TROUVER LE JOB

Découvrez en quelques minutes votre présence numérique et créez une stratégie de recherche de job innovante. Par Baptiste JUPPET, Consultant Social Média, Talentéo

Jeu FAIS PARLER MON CV POUR DECUPLER MES OPPORTUNITES

Bénéficiez de conseils professionnels pour donner une nouvelle dimension à votre CV.

Par Lisa TAMBUZZO, Chargée de recrutement, Synchrone technologies

Jeu RENCONTRE LA DRH DE SYNCHRONE TECHNOLOGIES

Echangez autour des problématiques, préjugés et aides concrètes liées au handicap en entreprise.

Par Isabelle DE PERETTI, Directrice des Ressources Humaines, Synchrone technologies

> Le voyage à New York

Les candidats qui enverront leur CV entre le 07 avril et le 10 mai et qui disposeront de la RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) participeront à un jeu concours. Le 1er lot offert par YOOLA est un voyage accessible à New York, incluant des billets pour un match de NBA. La remise du lot au grand gagnant aura lieu à 17h00 lors de l’événement.

Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/jeupostule2015