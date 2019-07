1er Forum Emploi Formation de Levallois

La Ville de Levallois et la Mission Locale”, en partenariat avec la Maison de l’Emploi Rives de Seine organisent le 14 avril prochain de 10H à 18H30 au Palais des Sports Marcel Cerdan (141 rue Danton) son 1er Forum Emploi Formation. Cet événement réunira les principales entreprises et organismes professionnels de formation en alternance du bassin d’emploi des Villes partenaires : plus de 70 entreprises qui recrutent seront présentes, offrant des postes de tous types et de tous niveaux dans des secteurs très variés.

Afin d’optimiser les rencontres directes entre les entreprises et les candidats à un emploi, deux modes de contacts ont été retenus ; il y aura d’une part des stands traditionnels, et d’autre part des « Cafés Contact Emploi », qui marient job dating et convivialité.

Parallèlement aux réponses apportées en matière d’emploi, le forum développe tout un volet dédié à la formation et au recrutement en alternance sur un large éventail de secteurs professionnels.

En favorisant le lien naturel entre la formation et le retour à l’emploi, cette manifestation sera ponctuée par de réelles occasions d’échanges directs entre les recruteurs et les candidats à l’emploi.

1) Le Forum accueillera, sur des stands réservés, les entreprises qui recrutent afin que les visiteurs puissent, tout en postulant auprès d’elles, se renseigner sur leurs activités et les métiers qu’elles proposent. De grandes sociétés, notamment levalloisiennes, participent à cette rencontre à l’image d’Altergaz, Axa, BNP Paribas Personal Finance, Century 21, Quintiles ou encore Monster Worldwide.

2) Le forum prévoit en outre des échanges sous forme de cafés-contacts pour l’emploi : des recruteurs, des candidats, des emplois

Cette approche dynamique permet aux candidats et aux employeurs de discuter autour d’une table et dans un cadre convivial, en entamant les premières étapes de sélection des futurs collaborateurs et en permettant aux demandeurs d’emploi de multiplier, en un minimum de temps, les rencontres directes ».

– 10H-13H, salle Cerdan, Café Contact de l’Alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation)

– 14H-18H, salle Cerdan, Café Contact généraliste

Au programme…

Recrutement, Formations et Contrats en alternance, 44 entreprises et 15 organismes de formation seront là pour rencontrer les candidats ou les orienter

Alternance et contrats d’apprentissage permet aux jeunes ou aux demandeurs d’emploi sans qualification de découvrir les formations en alternance existantes et susceptibles de leur offrir la possibilité de concrétiser leur projet professionnel

Un forum dédié aussi à l’emploi

Deux Cafés contact emploi : l’un généraliste, l’autre sur le thème de l’alternance.Née en 2006, l’association café contact, créée et dirigée par Paul Landowski, organise des rencontres entre recruteurs et candidats à l’emploi. Le principe : les premiers présentent leurs offres, les seconds se positionnent, créant ainsi naturellement des groupes par affinité. On est loin du job dating traditionnel, minuté et stressant : ici, la mise en contact direct des entreprises et des candidats à l’emploi se fait dans un cadre public, convivial et de façon informelle, pour favoriser les échanges.

En 2009, l’association Café Contact a obtenu le 1er prix de l’Innovation de la Ville de Strasbourg et de sa Communauté urbaine. L’Institut de France lui a aussi attribué le Prix de la Solidarité de Proximit

Contact : Paul Landowski : 06.75.43.24.09

paul.landowski@cafecontactemploi.fr

Coaching image : valoriser son image tout en conservant sa personnalitéCe qui fait la différence entre deux personnes qui ont les mêmes compétences, c’est l’image à 82%. Ce chiffre a été estimé par une étude de l’Observatoire des discriminations en France. Lorsqu’on cherche un emploi, que l’on se présente devant un recruteur, ce qui va primer c’est notre image. Elle constitue un deuxième langage qui a plus d’impact que le langage verbal qui lui ne compte que pour 7% dans le souvenir de l’interlocuteur grâce à des ateliers pratiques animés par des professionnelles : Regard de soie : Christine Onderbeke-Boutiller atelier maquillage contact : regarddesoie@wanadoo.fr Lookplusultra – agence de conseil en image

Mercredi 14 avril 2010

Palais des Sports Marcel Cerdan

141 rue Danton

92300 Levallois

LES VISITEURS POTENTIELS

– Salariés

– Demandeurs d’emploi

– Jeunes à la recherche d’une formation ou d’un contrat en alternance

ACCES : l’entrée du forum est libre et gratuite