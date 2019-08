1er Festival de Cinéma « Un autre Regard »

La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée accueille du 29 au 31 mars la 1ère édition du Festival de cinéma « Un Autre Regard ». Objectif : favoriser la visibilité des personnes handicapées dans le paysage audiovisuel français.

L’évènement vise aussi à valoriser la création audiovisuelle et les technologies innovantes en matière d’accessibilité des films aux spectateurs en situation de handicap. Professionnels du secteur et grand public seront réunis dans un désir commun de voir changer les représentations du handicap, pour une plus grande ouverture vers l’autre et dans un meilleur partage du plaisir du cinéma.

Le programme

• Vendredi 30 mars : Colloque national sur l’accessibilité du cinéma

Il réunira professionnels du cinéma, exploitants et milieux associatifs autour des problématiques actuelles de production et de diffusion d’adaptations sur différents supports, et des besoins de communication pour que le public puisse accéder à ces adaptations. À l’occasion de ce colloque seront présentées des initiatives et des solutions innovantes pour la salle de cinéma.

• Projections de courts et longs métrages

Les films sélectionnés présentent au moins une des caractéristiques suivantes : la mise en scène de personnages en situation de handicap ; la présence d’acteur(s) en situation de handicap ; le point de vue d’un auteur-réalisateur en situation de handicap ; une approche cinématographique originale de perceptions sensorielles spécifiques à des personnes en situation de handicap ou l’usage de la langue des signes.

Le Festival présentera par ailleurs :

• Des séances et ateliers de pratique ouverts à tous – jeudi 29 et vendredi 30 mars

• la lecture « en duo » d’un scénario original par un acteur français et un acteur sourd en langue de signes – samedi 31 mars

• Des Prix du public remis sur vote à un court-métrage et à un long-métrage, en clôture du festival.

Pratique

Le détail de la programmation est disponible sur www.festivalunautreregard.com

Lieu

CinéMarine

1 place de la Félicité

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée

Entrée libre

Réservations et renseignements :

09 60 14 77 16 / 06 10 80 68 48

accueil@festivalunautreregard.com