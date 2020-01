1er Emploi et Handicap aux 4ème « Rencontres TREMPLIN Recrutements » le 22 octobre 2012 à Paris

Selon le dernier rapport de l’Insee, 22,5 % des 15-24 ans ne trouvent pas de travail. Un chiffre alarmant pour tous ces jeunes, y compris ceux en situation de handicap particulièrement touchés par le parcours semé d’embuches qu’est la recherche du 1er emploi. L’association Tremplin – Etudes, Handicap, Entreprises, organise les 4èmes « Rencontres Tremplin Recrutements » le 22 octobre prochain à Paris, affichant ainsi de nouveau son leitmotiv : l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la vie professionnelle.

L’objectif de cette journée est d’offrir à ces jeunes, l’occasion de rencontrer 35 entreprises partenaires pour trouver leur 1er emploi.

Durant ces Rencontres qui se dérouleront de 8h45 à 15h30, les jeunes en situation de handicap ayant un niveau bac à bac+5 et cherchant leur premier emploi auront l’opportunité de rencontrer des recruteurs représentant plus de 20 secteurs d’activités différents. Ces jeunes diplômés pourront ainsi échanger avec des professionnels, leur présenter leurs projets et leurs motivations, leurs démontrer leurs compétences et leurs qualités, et les convaincre de la pertinance de les recruter. Ces rencontres et échanges ont aussi pour objectif de faire tomber les a priori existant de part et d’autres sur le sujet du handicap en entreprise. Tous les entretiens étant organisés et planifiés en amont du 22 octobre, les étudiants handicapés qui souhaitent participer à cette journée, doivent impérativement prendre contact avec l’association avant le 12 octobre :

Par mail : contact@tremplin-entreprises.org

Ou par téléphone : 01 41 09 79 10

Par Internet : www.tremplin-handicap.fr/contact-etudiants

Info pratique : pour ne pas pénaliser financièrement les étudiants qui viendront de province, leurs frais de déplacement SNCF seront pris en charge par Tremplin sur la base d’un aller-retour en train 2ème classe.

Souhaitant aller au-delà des discours et des intentions, Tremplin développe de nombreuses initiatives avec pour mot d’ordre : l’inclusion. Cette inclusion se concrétise en rapprochant les lycéens ou étudiants handicapés et les entreprises via des entretiens professionnels, le stage, l’alternance et le 1eremploi.

Rendez-vous sur www.tremplin-handicap.fr