1er Congrès national sur le Syndrome d’Ehlers Danlos

Vendredi 10 avril 2015, l’association AMSED Génétique et le Centre de référence GENEO organiseront à Lyon le 1er Congrès national du Syndrome d’Ehlers Danlos. Parrainé par les sportifs de haut niveau Laura Flessel Colovic et Camille Lacourt, cet événement est ouvert à tous: les personnes malades, leurs proches, les professionnels du secteur médical et paramédical…

Inscriptions et renseignements sur le site de l’AMSED.

« AMSED-Génétique est l’association des malades du syndrome d’Ehlers-Danlos.

Une maladie génétique rare, orpheline et très handicapante qui regroupe plusieurs types.

C’est un groupe hétérogène de maladies héréditaires des tissus conjonctifs et du collagène regroupant plusieurs formes cliniques, explique Valérie Gisclard, présidente d’AMSED Génétique. Le syndrome d’Ehlers-Danlos est transmis sur les modes autosomique dominant et autosomique récessif. Il est caractérisé par une peau hyper-extensible, des articulations anormalement mobiles et des vaisseaux fragiles. Les anomalies moléculaires responsables de cette maladie portent souvent sur les collagènes et les enzymes assurant leur maturation.

La littérature retient une fréquence approximative de 1/5.000 à 1/10.000 naissances.

Le diagnostic est clinique. Il peut être étayé pour certains types par la biopsie cutanée et la mise en culture des fibroblastes (cellules conjonctives).

Chaque S.E.D. est différent. Cependant les personnes atteintes de ce syndrome d’Ehlers-Danlos, ne le sont pas toutes de manières identiques à cause des ces mutations et de ces anomalies variables.Le handicap est différent d’un malade à un autre.

Le S.E.D. est une anomalie du collagène et des tissus conjonctifs.Tissu qui peut être retrouvé sous plusieurs formes : Semi-solide, dense ou rigide.

On le retrouve dans les muscles, les tendons, le cartilage, les os, la peau, les poumons et dans différents autres organes… Les tissus conjonctifs servent principalement de soutien, de remplissage, d’attache, d’isolant, de protection ou encore de transport dans le cas du système sanguin. C’est comme une maison, vous devez solidifier l’ensemble de la construction avec du béton, de la ferraille d’où le terme béton armé… Et c’est ce collagène qui est responsable de la cohésion des tissus et des organes. C’est lui qui est à l’origine des propriétés d’hydratation, de résistance, d’élasticité et de souplesse des ces tissus et des organes.

Le collagène compte pour plus de 90 % du derme de la peau ».

