1er au lundi 4 octobre 2010: Salon de l’Habitat de Bourg en Bresse (01)

Depuis plus de 30 ans, l’automne est l’occasion de célébrer l’univers de l’habitat avec un salon devenu leader régional : le salon de l’Habitat de Bourg en Bresse (Ain). Si la pérennité de l’évènement est une démonstration de son expertise, l’édition prochaine sera l’occasion d’un remodelage initiateur d’une nouvelle dynamique. Animations, conférences, expositions, lieux d’échanges et de dialogues entre les professionnels, les particuliers visiteurs et les collectivités publiques, le salon renforce ses fondamentaux pour déployer une offre particulièrement attractive. Organisé sur trois halls du parc, le salon décline cette année son offre selon 3 univers d’actualité avec pour chacun, une animation dédiée.

Géobiologie, feng shui et lieu de vie d’une famille imaginaire pour l’espace BIEN ETRE (rénovation, décoration, bien-être…).

Scénographie orchestrant une vingtaine d’artisans d’art (vitraux, céramique, sculpture…) et la cité du design pour le hall REVER (conception de projets d’habitat, architecture, construction…).

Et enfin un espace de valorisation des bons indicateurs, de la gestion des déchets à l’identification des labels et éco-artisans… pour le hall ETRE RESPONSABLE (nouveaux matériaux, habitat durable, accessibilité, économie d’énergie…).

Construire, rénover, aménager ou décorer, tous les modes d’habitat sont concernés. Maison ou appartement, bâtisse familiale ou premier logement… grâce à l’offre très qualifiée des exposants, le salon de l’habitat de Bourg en Bresse vient répondre à toutes les problématiques et à toutes les envies.

Au delà de ce contenu, le salon régional de l’habitat s’enrichit de conférences et d’un espace pour les métiers vivants, particulièrement tourné sur la formation aux métiers du bois, du fer, de la peinture, de la maçonnerie…

Autre nouveauté, le « Chapiteau Bois » affirme son soutien à la filière locale en valorisant les avantages d’une dynamique de proximité entre production, transformation et consommation.

L’édition 2010 s’inscrit sur un registre innovant, reflet d’une offre en perpétuel mouvement, d’un salon qui se réinvente au fil des années, imaginant des animations, donnant du sens à la visite, mettant en oeuvre des initiatives…

Par ailleurs, la qualité de ce contenu vient soutenir un autre objectif plus économique : faire du salon régional de l’habitat de Bourg en Bresse une référence attirant de plus en plus de visiteurs issus des bassins rhônalpin, genevois et bourguignon.